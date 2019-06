ATP Stoccarda – Splendido Berrettini | l’azzurro asfalta Struff e stacca il pass per la

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Niente da fare per, il tennista italiano si impone con il punteggio di 6-4, 7-5 e si qualifica per la finale del torneo diMatteoè il primo finalista della Mercedes Cup, torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 679.015 euro in corso sui campi verdi di, in Germania. Il tennista italiano non lascia scampo al tedesco Jan-Lennardndolo con il punteggio di 6-4, 7-5 in 1 ora e 15 minuti. Una straordinaria prova di forza per il 23enne romano, riuscito a conquistare così la sua prima finale sull’erba, dove affronterà il vincente dell’altra semifinale tutta canadese tra Felix Auger-Aliasime e Milos Raonic.L'articolo ATP, l’azzurroilper la finale: è la prima sull’erba SPORTFAIR.

