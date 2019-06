Un italiano su tre è costretto a pagare per le cure essenziali

Falso miele italiano : i NAS hanno sequestrato oltre una tonnellata di sostanza sconosciuta : I Carabinieri di NAS sono da sempre in prima linea nella salvaguardia della salute attraverso la lotta alle frodi e le sofisticazioni alimentari. In tale ottica il Nucleo di Catania ha scoperto un laboratorio di smielatura abusivo all’interno di una abitazione privata ed in gravi condizioni igieniche. Il proprietario, un allevatore di bestiame del catanese, era intento nella lavorazione di una sostanza di provenienza sconosciuta, alla quale era ...

Gemitaiz e MadMan entrano nella storia : 'Veleno 7' nuovo record di streaming italiano : Tra ieri e oggi Gemitaiz e MadMan sono entrati nella storia del rap, ma anche e soprattutto della musica italiana. Da oggi infatti sono loro i nuovi detentori del record nazionale di streaming in 24 ore per un singolo brano, precedentemente detenuto da Mahmood con il brano 'Soldi' e prima ancora da altri artisti, spesso e volentieri strettamente legati alla scena rap – a conferma di come ormai sia questo il genere di riferimento a livello ...

Finte nozze per avere la cittadinanza : denunciati un italiano e tre georgiane : Emanuela Carucci È accaduto nel Brindisino. L'uomo era stato contattato dalle tre donne interessate ad ottenere la cittadinanza italiana. Si è fatto consegnare i soldi e organizzato i matrimoni, trovando anche uomini italiani disposti a diventar mariti con un guadagagno che andava tra i mille e i 2mila euro. Ai finti testimoni è andato un gettone di presenza di 50 euro Ha organizzato matrimoni falsi al fine di far ottenere la ...

Italia condannata - l’UE tremenda! Pronta procedura di infrazione - debito italiano rischioso per l’Eurozona : l’UE sembra Pronta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia Lo scenario peggiore dunque potrebbe realizzarsi e il Mef dovrà fare i conti con le richieste e le sanzioni che arrivano dalla Commissione Ue. Il debito è in salita: a quota 132,2% del Pil nel 2018, 133,7% nel 2019 e 135,2% nel 2020. … Continue reading Italia condannata, l’UE tremenda! Pronta procedura di infrazione, debito Italiano ...

Riverdale 3 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano : Riverdale 3 dove vedere. Torna su Premium Stories la serie tv targata The CW con la nuova stagione doppiata in italiano. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi in tv e streaming. TUTTO SU #Riverdale Riverdale 3 dove vedere gli episodi in tv Le puntate di Riverdale 3 andranno in onda in televisione a partire dal 26 marzo 2019 ogni martedì alle ore 21:15 in prima visione su Premium Stories (canale ...

Crotone - Campionato italiano Assoluto vela d’Altura 16-20 luglio con la partecipazione di oltre 20 barche : Dopo Ischia, dove il Campionato si è svolto lo scorso anno e sono state cinque giornate all’insegna della grande competizione

Moto3 – Al Mugello risuona l’inno italiano : vittoria strepitosa per Tony Arbolino! : Tony Arbolino trionfa al Mugello: il pilota italiano vince la sua prima gara in carriera piazzandosi davanti a Dalla Porta e Masia Già a partire dalla Moto3, l’inno italiano potrà risuonare al Mugello: che sia di buon auspicio! La giornata del Gran Premio d’Italia si apre con la terza classe che regala il solito spettacolo grazie alla sfrontatezza e alla velocità dei giovani. Sul tracciato italiano si mette in luce Tony ...

Grey’s Anatomy 15 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano : GREY’S Anatomy 15 dove vedere. Torna su Fox Life Grey’s Anatomy 15 con la nuova stagione doppiata in italiano. La serie tv medical drama firmata Shonda Rhimes avrà molti colpi di scena e sorprese. Innanzitutto vedremo un triangolo che scardinerà tutti gli equilibri: quello formato da Amelia, Owen e Teddy, incinta di Hunt. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi di Grey’s Anatomy 15 ...

How To Get Away With Murder 5 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano : HOW TO GET Away With Murder 5 dove vedere. Torna su Fox con la quinta stagione doppiata in italiano la serie tv firmata Shonda Rhimes. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi in tv e streaming. TUTTE LE TRAME DI HTGAWM How To Get Away With Murder 5 dove vedere gli episodi in tv Le puntate di How To Get Away With Murder 5 andranno in onda in televisione a partire dall’8 aprile 2019 ogni lunedì ...

Le Regole del Delitto Perfetto 5 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano : LE Regole DEL Delitto Perfetto 5 dove vedere. Torna su Fox con la quinta stagione doppiata in italiano la serie tv firmata Shonda Rhimes. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi in tv e streaming. TUTTE LE TRAME DELLA SERIE Le Regole del Delitto Perfetto 5 dove vedere gli episodi in tv Le puntate di Le Regole del Delitto Perfetto 5 andranno in onda in televisione a partire dall’8 aprile 2019 ogni ...

Tecnologia : premiato lo studio italiano sulla stretta mano tra uomo e robot : Lo studio sulla “stretta di mano” tra uomo e un robot, condotto all’Università di Siena, è stato premiato a Montreal in una delle più importanti conferenze internazionali di robotica, la International Conference on robotic and Automation (ICRA). Il lavoro, pubblicato nell’articolo “The Role of Closed-Loop Hand Control in Handshaking Interactions” riguarda il sistema di controllo della forza di interazione durante una stretta di mano tra un ...

Black Mirror 5 - la nuova stagione : i titoli dei tre episodi e il trailer italiano con Miley Cyrus : Tre nuove storie completamente inedite che vanno a comporre la quinta, nuova stagione di Black Mirror. Dalla mente di Charlie Brooker, con Annabel Jones nel ruolo di produttrice, tre nuove vicende che spingono ancora sull’acceleratore della distopia contemporanea, della dissonanza tra tecnologico e umano e degli abissi di coscienza delle persone. Nel cast troviamo interpreti di lusso quali Andrew Scott (il Jim Moriarty di Sherlock), ...

Campionati Mondiali di Strongman – L’uomo più forte al mondo è italiano : strepitoso Luca Ripamonti! : L’uomo più forte al mondo è italiano! Luca Ripamonti ha vinto l’ambito titolo nei Campionati Mondiali di Strongman a Singapore Per la prima volta nella storia è italiano l’uomo più forte del mondo. Il suo nome è Luca Ripamonti, ex bodybuilder ed ex powerlifter, ed ha vinto l’ambito titolo agli appena conclusi Campionati Mondiali di Strongman, organizzati a Singapore dalla WASF, la World Amateur Strongman ...