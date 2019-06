Perché ci piace la vittoria dei Toronto Raptors

Perché non riesci a raggiungere l’orgasmo (e in che modo ritrovare il piacere) : Un orgasmo non arriva così facilmente - e neanche tanto spesso - come Hollywood e persino le conversazioni da brunch vogliono farci credere. In realtà, tante persone fanno fatica a raggiungere il piacere durante il sesso. Non c’è niente di sbagliato in te se ti capita di rado di raggiungere il culmine, o anche se non ti è mai capitato. Ma, per fortuna, esistono diversi modi per cambiare la situazione. ...