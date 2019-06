Moscovici chiede fatti concreti | Tria | Non daremo nuovi documenti

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Al commissario“anticiperò i nostri programmi per questo e l’anno prossimo”, ma “l’unico problema è che poiché siamo a metà anno non ci sarannoda far uscire ma dobbiamo dimostrare quello che stiamo facendo”: lo ha detto il ministro dell’economia Giovannientrando all’Ecofin.Quanto alle ‘azioni concrete’ che l’Italia porterà al tavolo del negoziato così come richiesto dalla Ue,ha aggiunto che “azioni concrete è far vedere perchè noi diciamo che possiamo arrivare a un abbassamento del deficit previsto nel Def, cioè di almeno 0,2 percentuali in meno. Le azioni concrete saranno quelle di dare le cifre e dire da dove vengono”. “L’unico problema - ha aggiunto - è poichè siamo a ...

