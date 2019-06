MANOLAS AL MILAN? Calciomercato | Roma non fa sconti e si inserisce anche il Napoli

Calciomercato Milan : fra i possibili nomi per la difesa c'è MANOLAS : Il mercato dei trasferimenti del Milan è iniziato, e dopo aver concluso con la firma del centrocampista Rade Krunic per € 8 milioni più i bonus, il Diavolo continua a cercare giocatori in tutti i reparti. Con Cristian Zapata che è andato via, i difensori del Milan sono Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Mattia Caldara, il quale è anche alle prese con il recupero da un brutto infortunio. La difesa del Diavolo è stata la terza migliore della ...

Calciomercato Milan - chiesto MANOLAS alla Roma : il sogno di Giampaolo però è un centrocampista… dell’Arsenal : Il club rossonero ha chiesto alla Roma Manolas, difensore greco che piace alla dirigenza della società di Via Aldo Rossi Il Milan si muove sul mercato e, dopo aver chiuso con l’Empoli per Krunic, ha chiesto alla Roma informazioni su Kostas Manolas. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Primi contatti tra le parti già avviati, con il club giallorosso però che ha sottolineato come il difensore greco possa partire solo a fronte del pagamento ...