La Breast Unit dell' Umberto I° rischia di chiudere Uno schiaffo a tutte le donne

(Di venerdì 14 giugno 2019) Poniamo il caso, sfortunato ma non remoto, che ci si accorga di avere un nodulo al seno. Cosa fare? Occorre subito una diagnosi, e che sia certa. La buona notizia è che esiste un luogo, a Roma, dove è possibile, senza alcuna prenotazione o appuntamento, riceverla nell’arco di una mattinata, bisogna solo fare il sacrificio di alzarsi presto, per essere tra le 25 persone che ogni giorno vengono visitate. Ma se esiste un’urgenza, verrete fatti passare comunque. La brutta notizia è che questo luogo, fiore all’occhielloa sanità pubblica e luogo d’eccellenza sanitaria,di.Il luogo da favola - in termini di buona sanità - è ladi Palazzo Baleani, ovvero il DAI Ematologia, Oncologia e Dermatologia UOS Prevenzione Oncologica, Diagnosi e Cura, sito in Corso Vittorio Emanuele II, 244. Un centro ...

