Brad Pitt e Richard Madden | che indossano sempre gli stessi vestiti per passare

(Di venerdì 14 giugno 2019)a Parigia Parigia Parigia ParigiCi sono attori che hanno fatto «pace» con l’essere delle celebrità, e altri che fanno tutto il possibile per restare lontano dai riflettori. E poi c’è. In cima alla classifica delle star di Hollywood da oltre 30 anni, dal divorzio da Angelina Jolie in poi ha provato a mantenere un basso profilo. Poche occasioni mondane (l’ultima, sul red carpet di Cannes per presentare Once Upon a Time al fianco di Leo DiCaprio), e pochissime interviste. Il 55enne nell’ultima settimana fa fatto parlare perché è stato fotografato più voltecon lo stesso look: jeans, un cappellino grigio, una maglietta beige e una camicia aperta. I paparazzi l’hanno immortalato così il 4 giugno a West Hollywood e il lunedì successivo a Malibu. Che il divo non abbia più voglia di aprire l’armadio? ...

