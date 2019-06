Sulla Stazione Spaziale cinese 9 progetti scientifici internazionali provenienti da 17

Dal 2020 potrai andare Sulla Stazione Spaziale Internazionale : La NASA ha annunciato che a partire dal 2020 la Stazione Spaziale Internazionale sarà aperta al pubblico e alle aziende, consentendo a tutte le realtà commerciali di sfruttare la ISS non solamente per la ricerca - come consentito fino ad oggi - ma anche per il turismo Spaziale. Per quanto riguarda le merci, un trasporto cargo verso lo spazio costerà un minimo di 3.000 dollari al chilogrammo, la distruzione delle merci richiederà altri 3.000 ...

La tecnica del taglia-incolla del DNA “sbarca” Sulla Stazione Spaziale : La tecnica Crispr-Cas9, più nota come il metodo “taglia–incolla” del DNA, ha raggiunto lo spazio e più precisamente la Stazione Spaziale Internazionale, dove sono cominciati i primi esperimenti: consentiranno di studiare gli effetti dell’esposizione ai raggi cosmici sul genoma umano, e di trovare soluzioni in vista dei futuri viaggi verso la Luna e Marte. L’esperimento fa parte del programma “Geni nello ...

Ambiente - WWF : italiani d’accordo Sulla lotta alla deforestazione : L’indagine di YouGov rivela che in Italia, come nel resto d’Europa, i cittadini vogliono più regole per prevenire la perdita dell’ecosistema. La stragrande maggioranza degli europei chiede leggi efficaci affinché il cibo mangiato e i prodotti acquistati non provochino la deforestazione del pianeta. Questo è quanto emerge da un sondaggio YouGov realizzato tra il 17 e il 29 di Aprile 2019 e pubblicato oggi. L’indagine ha ...

Lodi - il volo del suv Jaguar Sulla siepe : il video dell’incidente ripreso dalle telecamere di una stazione di servizio : Un suv Jaguar con a bordo una coppia e la loro bimba si è ribaltato sulla strada statale 9 via Emilia a Secugnago (Lodi) dopo essersi scontrato con una Lancia Lybra; l’auto si è impennata ed è atterrata capovolta sul piazzale di un distributore di benzina. Illeso un uomo che si trovava sul piazzale ed è stato sfiorato dalla vettura fuori controllo. Gli occupanti della vettura, un uomo di 49 e una donna di 56 anni e la figlia di 1 anno ...

Cagliari - Maran in conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. Serviranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

È stato aggiustato il guasto elettrico Sulla Stazione Spaziale Internazionale : È stato aggiustato il guasto elettrico sulla Stazione Spaziale Internazionale che da alcuni giorni aveva causato alcuni cali di tensione, senza mettere comunque in pericolo l’equipaggio o a rischio la sua permanenza a bordo. Il problema era stato causato dal malfunzionamento di una

C’è un guasto elettrico Sulla Stazione Spaziale Internazionale - ma niente di preoccupante : Dal 29 aprile scorso, i tecnici della NASA e gli astronauti in orbita sono al lavoro per risolvere un problema al sistema elettrico della Stazione Spaziale Internazionale, che ha causato alcuni cali di tensione, senza mettere comunque in pericolo l’equipaggio

La Nasa farà crescere mini-organi in 3D Sulla Stazione spaziale : Nel gergo degli scienziati si chiamano tissue chips: tessuti e organi in miniatura costruiti lasciando proliferare le cellule su vetrini da laboratorio appositamente formulati. Sono strutture tridimensionali, e per studiare meglio la loro organizzazione spaziale oggi si vogliono compiere, in parallelo, esperimenti sulla Terra così come anche laddove le condizioni di gravità, che potrebbero influire sul risultato finale, sono completamente ...

Spazio : la Cina costruirà una stazione scientifica Sulla Luna entro 10 anni : Il direttore dell’Agenzia spaziale nazionale cinese Zhang Kejian, riporta l’agenzia Xinhua, ha reso noto che la Cina intende costruire una stazione di ricerca scientifica al polo sud della Luna e realizzare una nuova missione di esplorazione con astronauti entro 10 anni. La Cina lancerà alla fine di quest’anno la missione Lunare Chang’e-5 per raccogliere e riportare sulla Terra campioni dal satellite. Inoltre, Pechino ...

Earth Day 2019! La grande manifestazione per l'ambiente Sulla scia di Greta Thunberg : Oggi 22 aprile è l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite per sollevare l'attenzione sulla tutela del pianeta. sulla scia dell'interesse acceso nei giovani dagli appelli di Greta Thunberg, la Giornata della Terra assume un significato ancora più forte e, alla vigilia dei suoi 50 anni, si conferma come la più vasta manifestazione ambientalista del mondo, con 193 Paesi e 22.000 organizzazioni coinvolti, per un ...

Sulla Stazione Spaziale anche fumetti e giocattoli : Con il cargo Cygnus sono arrivati Sulla Stazione Spaziale anche le copertine di due fumetti dedicati allo spazio e due personaggi giocattolo. La scelta, dell'Agenzia Spaziale Italiana, Asi,, ha l'...

Rifornimenti speciali Sulla Stazione Spaziale : anche fumetti oltre agli esperimenti biomedicali italiani : Si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la capsula Cygnus NG-11 che, oltre a trasportare i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la missione di Luca Parmitano, ha anche al suo interno altre sorprese. Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel corso della sua missione ESA chiamata Beyond, avrà con sé due copertine di fumetti e due personaggi giocattolo arrivati oggi sulla ISS. Si ...