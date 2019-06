«Orphan Black» non ha finito di stupire Arriva la consolazione

gqitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Attenzione, la talentuosa Tatiana Maslany sta per tornare. Se non in carne e ossa, almeno con la voce, che donerà di nuovo a tanti cloni di. Il progetto di sequel, infatti, è solo in versione audio e coinvolge la Temple Street Productions che ha prodotto la serie sci-fi assieme alla startup Serial Box.: The Next Chapter, di nome e di fatto, visto l'approccio meno visivo e piuttosto letterario, ripartirà un po' più in là rispetto a quanto raccontato nel finale della stagione conclusiva del telefilm. Con solide radici nella storia e nella tradizione del prodotto originale, il nuovo progetto, inedito nella sua forma, prevede però autori tutti nuovi. Se sarà solo una prova, prima di un rilancio della serie, magari in streaming, lo si scoprirà solo con il tempo. Il mix di ascolto che Serial Box propone potrebbe stimolare le attese dei fan orfani del loro programma ...

