Il passo indietro chiacchierato di Nathalie Loiseau

Governo - Toninelli e l’ipotesi di un rimpasto : “Disponibile al passo indietro? Ho tanto lavoro da fare” : “Se sono disponibile a un passo indietro considerate le voci di rimpasto sul mio conto? Ho tanto lavoro da fare“. Taglia corto così Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le indiscrezioni che si rincorrono da settimane sulla sua possibile sostituzione, considerate le tensioni con la Lega, dopo i rapporti di forza cambiati nel Governo tra M5s e Carroccio con il voto di Europee e amministrative. ...

Putin fa un passo indietro sull’arresto del giornalista Ivan Golunov : Le accuse false e le percosse subite dopo l’arresto dal reporter di Meduza hanno scatenato la reazione della società civile e il Cremlino ha preferito mettere fine alla vicenda. Leggi

Valerio Onida : "Le correnti nella magistratura dovrebbero fare un passo indietro" : Le correnti in magistratura hanno assunto troppo potere? Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, accenna a un’espressione amara in volto quando HuffPost gli fa questa domanda, a margine di uno degli eventi del Congresso nazionale di Area, la corrente che al Csm mette insieme i togati di magistratura democratica e Movimento per la Giustizia. “Eh, forse un po’ sì, purtroppo”, risponde nel ...

Governo - Di Maio : 'Nessun rimpastoGaravaglia? Spero passo indietro' : Su Fca-Renault "la Francia non ha fatto una bella figura". L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione" Segui su affaritaliani.it

Live Non è la D'Urso/ Pamela Perricciolo fa un passo indietro - Marco Carta chiarisce : A Live Non è la D'Urso le dichiarazioni di Pamela Perricciolo, reduce dal Pamela Prati-Gate, e di Marco Carta. La diretta, le news e...

MARCELLO SPALLETTI - MORTO FRATELLO DI LUCIANO/ passo indietro dei tifosi? : MARCELLO SPALLETTI, è MORTO il FRATELLO di LUCIANO: comunicato società e calciatori Inter, 'vicini al dolore del nostro allenatore'

Campania - al ballottaggio l’ex sindaco delle “fritture di pesce” oggi indagato : “passo indietro? Sono per le marce avanti” : “Io non Sono per le ritirate, io Sono per le marce avanti”. Non ha mai pensato di fare passi indietro, nonostante sia indagato per voto di scambio politico-mafioso (per fatti risalenti a quando era sindaco di Agropoli). Franco Alfieri, candidato sindaco di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno andrà al ballottaggio, nonostante abbia incassato quasi il doppio dei voti rispetto ai suoi avversari. Niente consenso bulgaro, come avvenne nel 2012 ...

Europee - Di Battista : “passo indietro di Di Maio? No - si vince e si perde tutti insieme. La colpa del risultato è del M5s” : Vertice del Movimento 5 stelle in corso al Mise. I primi ad arrivare sono Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone, seguiti poco dopo da Stefano Buffagni, Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli, Carlo Sibilia, vincenzo Spadafora e Alfonso Bonafede oltre allo staff della comunicazione capitanato da Rocco Casalino. “Si vince e si perde tutti insieme” afferma Di Battista. “Bisogna rimanere ...

Europee : Forello - 'vertici M5S dovrebbero fare passo indietro' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "I vertici del Movimento siciliano e nazionale dovrebbero fare un esame di coscienza, riflettere sulla sconfitta e, probabilmente, fare un passo indietro". Lo scrive su Facebook Ugo Forello, consigliere comunale del M5S a Palermo, commentando i risultati del Movimento

La sconfitta dei sovranisti in Olanda e il passo indietro di Theresa May : Una curiosità sul voto olandese, l'affluenza intorno al 41 per cento è alta per le abitudini nazionali, quindi quello che, stando agli exit poll, è un risultato molto interessante, con i partiti cardine degli assetti europei premiati e quelli anti Europa lasciati senza seggi, rappresenterebbe anche

Coia : nessuno mi ha chiesto di fare passo indietro - no scontri con Cafarotti : Roma – Una cosa e’ certa: a meno di tre giorni dalle elezioni Europee, l’ormai famigerata proposta di delibera Andrea Coia e’ stata in grado di unire i tre principali partiti italiani. Movimento Cinque Stelle, Lega e Pd: tutti d’accordo sulla necessita’ di ritirare il testo che avrebbe trasformato le rotazioni degli ambulanti romani in postazioni fisse. “Un primato, anche se non so se sia un bene”, ...

Giorgetti : "Così non si va avanti Mio passo indietro? Dispostissimo" : "La mia riflessione e' che se c'e' un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il... Segui su affaritaliani.it

Huawei - la Casa Bianca fa un passo indietro : restrizioni sospese fino ad agosto : Il gigante cinese era già sulla lista nera. Ma, a sorpresa, Washington ha allungato i tempi dell'applicazione del blocco. Che cosa potrebbe accadere a chi possiede un telefono Huawei

Casa Bianca fa mezzo passo indietro su Huawei. Ren Zhengfei : "Ci sottovalutate"" : Washington ammorbidisce la sua posizione contro Huawei e concede una tregua di 90 giorni al colosso cinese. Il Dipartimento del Commercio americano ha annunciato che parte delle restrizioni nei confronti dell’azienda inserita nella blacklist verranno sospese fino al 19 agosto. La decisione americana è stata presa per dare un periodo di transizione a tutti ed evitare disagi agli utenti. La sospensione del bando riguarda ...