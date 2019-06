Doppio incarico in Rai Marcello Foa | salta il voto in Commissione di vigilanza

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019)ilindiRai sulla risoluzione contro ilal presidenteFoa, nominato anche presidente di RaiCom. I due gruppi di maggioranza, in una riunione di 20 minuti avvenuta fuori dell'aula di San Macuto, non hanno trovato l'accordo sull'emendamento presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Capitanio, e hanno fatto mancare il numero legale. Se ne riparlerà la prossima settimana. Nella riunione avvenuta fuori dall'aula - secondo quanto riporta l'agenzia Ansa - i Cinque Stelle hanno contestato agli alleati uno scarso coordinamento sul testo dell'emendamento messo a punto da Capitanio, che in sostanza consentirebbe a Foa di mantenere la doppia carica senza compenso per la presidenza di Rai Com. I cinque stelle chiedevano di inserire un invito alla Rai a rimuovere l'incompatibilità, lamentando di non aver potuto concordare fino in ...

