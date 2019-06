Bruno de Silvestri | morto durante un’immersione il campione italiano di pesca subacquea

Cagliari. Vigili del fuoco in lutto per la morte di Bruno De Silvestri : lutto per i Vigili del fuoco . Bruno De Silvestri è morto prematuramente. Il vigile del fuoco era stato quattro volte

Muore durante un’immersione il quattro volte campione di pesca in apnea Bruno De Silvestri : Dramma in Sardegna: il quattro volte campione italiano di pesca in apnea Bruno De Silvestri, 50 anni, è morto durante una immersione. Il fatto è avvenuto a circa due miglia da Porto Corallo, nel territorio di Villaputzu. De Silvestri si è tuffato in mare da un gommone d'appoggio, ma non è più risalito.Continua a leggere