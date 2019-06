Whirlpool | l' azienda conferma nessuna chiusura a Napoli

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sulla vertenzasi pesano bene le parole e si va avanti a piccoli passi. L’a ministro e sindacati di non aver intenzione di chiudere il sito die tantomeno di volersi disimpegnare dal futuro dello stabilimento e dei suoi 420 dipendenti, mostrandosi quindi disponibile a ragionare sul proseguimento dell’attività. Dal canto suo, il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, si mostra soddisfatto, apprezza che i pilastri su cui ha aperto la discussione odierna siano stati condivisi dall’e dà per scontato che da lunedì (l’ha chiesto, infatti, altri quattro giorni prima di illustrare una proposta) la discussione si possa riaprire partendo da questi presupposti.I sindacati però restano in allerta. Al termine di un incontro durato praticamente mezz’ora, si mostrano cautamente ottimisti - ...

