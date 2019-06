USA, camion con 133 milioni di api si ribalta (Di mercoledì 12 giugno 2019) L'autoarticolato si è ribaltato a Bozeman, nel Montana. I due autisti si sono attaccati al clacson nel tentativo di tenere alla larga decine di milioni di api. (Di mercoledì 12 giugno 2019) L'autoarticolato si èto a Bozeman, nel Montana. I due autisti si sono attaccati al clacson nel tentativo di tenere alla larga decine didi api.

Momenti di panico a Bozeman, nel Montana (USA), dove un autoarticolato che trasportava 130 milioni di api si è ribaltato. L'incidente è avvenuto lunedì e ha richiesto un intervento da parte dei soccorritori decisamente inusuale: gli occupanti del veicolo, rimasti illesi, hanno iniziato a suonare il clacson all'impazzata nel tentativo non solo di attirare l'attenzione, ma anche di tenere alla larga gli insetti in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Lo riporta il New York Post.



Il camion stava trasportando dalla California circa 40.000 libbre di api (circa 18.143 chili), quando si è capovolto sulla strada verso il Nord Dakota. Brian Nickolay, comandante dei vigili del fuoco, ha spiegato ai media che la sua squadra ha dovuto agire in modo del tutto eccezionale, a causa della presenza di così tante api: "Abbiamo preso le migliori precauzioni a nostra disposizione per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi", ha spiegato Nickolay, raccontando che tutti pompieri hanno utilizzato bombole di ossigeno e maschere per ridurre al massimo il rischio di essere punti: "Abbiamo usato la nostra attrezzatura antincendio completa", ciò nonostante non ci fossero fiamme sul luogo del sinistro. Secondo un apicoltore intervistato, 40.000 libbre di api equivalgono a circa 133 milioni di insetti. Al momento non è noto se le api siano state recuperate.