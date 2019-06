Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nell'2019 saranno di tendenza molti nuovidi. Alcune delle chiome femminili più in voga in questa stagione sono proposte dalle influencer più famose e dal parrucchiere Faick Zekai. In particolare sarà molto gettonato il bobcut. Nuove chiome Il bobcut sarà molto richiesto da parecchie donne: l'style in questione ha una lunghezza che arriverà sopra le spalle. Questo caschetto si abbinerà molto facilmente a tutti i lineamenti, a tutte le tonalità e a tutti i tipi di capello. Per avere un look molto originale si potrà optare per il double cut, portato anche dalla cantante Ava max: su questa capigliatura saranno presenti due lunghezze, da provare assolutamente. Sarà possibile rinnovare il classico bob solamente indossando un cerchietto; quest'ultimo potrà essere colorato, con degli strass o dei fiori. Questa sarà una vera e propria "ancora di salvezza" ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli per l'estate: il bob hair cut, il lob e le trecce - firenze0214 : RT @vogue_italia: Dal blunt bob di January Jones al nuovo lob di Lea Michele, questi sono i caschetti a cui ispirarsi per darci un taglio p… - laura__bellucci : RT @vogue_italia: Dal blunt bob di January Jones al nuovo lob di Lea Michele, questi sono i caschetti a cui ispirarsi per darci un taglio p… -