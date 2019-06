Stranger Things | esce in Italia la prima graphic novel ufficiale

wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’attesa per la prossima stagione disi assottiglia sempre di più. I nuovi episodi della terza stagione usciranno infatti su Netflix il prossimo 4 luglio, in linea con l’ambientazione estiva delle vicende che coinvolgeranno Eleven e gli altri protagonisti. Ma per chi non può proprio resistere, arriva ora laispirata alla storia ideata dai fratelli Duffer. Magazzini Salani, infatti, pubblicherà il primo libro illustrato legato al titolo della piattaforma di streaming: firmata da Jody Houser e disegnata da Stefano Martino questa storia s’intitolerà Sottosopra. Racconterà infatti cosa è accaduto a Will Byers quando è stato catturato dall’oscura dimensione parallela in cui è piombato durante gli episodi dellastagione. Solo e spaventato, il ragazzino si ritrova in un mondo oscuro, freddo e popolato da strane ...

skamlees : ma solo io penso a stranger things ok - wheelersblood : IL CAST DI STRANGER THINGS ??????????????????????????????????????vi amo siete i miei preferiti do la mia vita per voi - pcexpander : Stranger Things: Magazzini Salani presenta la prima Graphic Novel #pcexpander #cybernews #cybersecurity -