Samantha Cristoforetti, nuova missione negli abissi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Da astronauta ad acquanauta:per Astroche abbandona momentaneamente lo spazio siderale, per tuffarsioceanici.L’inarrestabile astronauta trentina diventa capitana di Neemo, e come l’eroe di “Ventimila leghe sotto i mari”, guida una spedizione alla scoperta dei misteri che si celano nelle profondità marine.Dalla stazione tra le stelle al profondo blu dell’oceano,, la regina dello spazio, è chiamata ad unaentusiasmantein nome della scienza. Dopo i suoi 199 giorni e qualche ora passati in orbita sopra la terra, e la nascita della sua bambina, l’astronauta più famosa del mondo è pronta ad unasfida. Si immergerà a diciannove metri sotto il livello del mare, alla guida di Neemo23, un progetto internazionale della Nasa, che porta una squadra di acquanauti, a vivere per dieci giorni dentro Acquarius.Qui, nell’unica stazione sottomarina della terra, al largo della Florida, Astroe la sua squadra avranno l’incredibile possibilità di vivere in un ambiente unico e di esplorare i fondali per scoprirne i segreti. Ma gli obiettivi dellanon sono solo di tipo oceanografico. Gli acquanauti guidati dalla, una volta scesi nel blu profondo, ogni giorno, faranno quattro ore di escursione sul fondale marino, equipaggiati con sofisticatissime tute subacquee e caschi da sub.