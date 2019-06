Netflix ha cancellato One Day at a Time per mancanza di pubblico Intanto

The Ranch cancellato da Netflix : l’annuncio di Ashton Kutcher sui social : The Ranch è riuscito a passare indenne la maledizione delle tre stagioni ma si è fermato a quattro, questo è il suo destino e sembra ormai segnato. Se per le cancellazioni delle reti "maggiori" c'è sempre qualcuno che spera in un ripescaggio da parte di Netflix , cosa ne è degli show che la stessa piattaforma scarica? Sembra che il destino per loro sia segnato così come quello della comedy The Ranch che concluderà la sua corsa con la quarta ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix ha cancellato Santa Clarita Diet : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 Netflix ha cancellato Santa Clarita Diet dopo tre stagioni. TBS ha cancellato la comedy Wrecked alla terza stagione. Massicci Rinnovi per The CW che arriva a un totale di 14 Serie rinnovate: rinnovate The 100 per una settima stagione e le matricole In The Dark, All American, Roswell New Mexico. CBS All ...