Maltempo | interrotta la provinciale 62 Valsassina nel Lecchese

Maltempo : strada interrotta a Bologna per smottamento : Un tratto di via Alberto Mario, al confine fra Bologna e San Lazzaro di Savena, è’parzialmente interrotto a causa di uno smottamento del terreno dovuto probabilmente a una piccola fuoriuscita di acqua dal vicino torrente Savena, in piena per le piogge degli ultimi giorni. Il movimento franoso si e’ verificato in mattinata e ha eroso parte della strada, senza conseguenze per le abitazioni della zona. Sono intervenute due squadre dei ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

