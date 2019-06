Maltempo in Lombardia | frane e allagamenti | esonda il lago di Como

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ondata diine disagi alla circolazione si registrano in provincia di Sondrio. Situazione critica in Valle Spluga: inondato il by pass di Gallivaggio, aperto dopo la frana di un anno fa. Fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e di conseguenza il transito è interrotto. Una frana si è registrata in località Isola sulla SS36 dello Spluga, tra Campodolcino e Madesimo (Sondrio). In Valtellina, a Delebio (Sondrio), il torrente Lesina rischia dire. A, a causa delle piogge degli ultimi giorni e dello scioglimento della neve in Valtellina, èto il: ha allagato una corsia del lungolario. La situazione è monitorata costantemente. Al momento il traffico scorre regolarmente sulla corsia del Lungolario rimasta aperta e gli autobus continuano a transitare sulla corsia riservata, ...

