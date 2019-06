Il calcio femminile è mediaticamente il nuovo curling e no | non siamo nazisti

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’articolo è nel titolo La verità è che – anche per i giornalisti, forse soprattutto nei giornalisti – l’articolo è nel titolo. Sia che si scriva su carta, sia on line, sia sull’acqua. In un momento storico oppresso da dilagante omologazione, è arrivato il giorno in cui il Napolista si è beccato l’accusa di essere nazista, sessista e non so cos’altro. Tutto è dovuto – e a chi sennò – a Michele Fusco giornalista di lungo corso (vecchio gli ha detto Ilaria Puglia) che ha raccontato il Milan da Milanello prima di essere allontanato perché sgradito alla società e poi il Berlusconi politico. Il tutto dalle colonne de Il Giorno. Che cos’ha scritto Michele? Un articolo così intitolato: “Perché è impossibile chiamare sport il”. Di cui riporto la parte finale che a me pare un pensiero rispettabilissimo, persino ...

AzzurreFIGC : Record di ascolti per le #Azzurre: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori per il match con l’Australia. Storico… - fattoquotidiano : Mondiali di calcio femminile, l’Italia vince anche in tv: oltre 3,5 milioni di spettatori - FIFAWWC_ITA : Un’Italia sempre più innamorata del calcio femminile ?????? Le Azzurre sulle prime pagine & tra @SkySport e @RaiDue… -