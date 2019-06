Disordini ultrà Bosnia | arrivano le sanzioni | un arresto | quattro Daspo e quattro denunce

Disordini a Torino : ultras della Bosnia fanno esplodere petardi a piazza San Carlo : A qualche ora dall’inizio di Italia-Bosnia, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020 in scena all’Allianz Stadium di Torino, si sono verificati Disordini causati da tifosi della Bosnia. Lo riporta l’Ansa in un’agenzia in cui parla di centinaia di tifosi, alcuni con maglie nere degli ultras con la scritta Away Days che si sono radunati in piazza San Carlo, nel centro di Torino, in attesa della partita di stasera per le ...