csm | azione disciplinare per i 4 togati che incontrarono Lotti

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il procuratore generale della Cass, Riccardo Fuzio, ha promosso l’nei confronti dei quattro consiglieridel Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma. In questo quadro rischiano il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale lo stesso Palamara e Stefano Rocco Fava, pm romani indagati dalla procura di Perugia. La prima commissione del Csm, secondo quanto apprende l’AdnKronos, potrebbe prendere una decisione già nei prossimi giorni. L'articolo csm,per i 4cheproviene da Il Fatto Quotidiano.

