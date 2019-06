Cancro alla prostata più aggressivo e letale a causa di una proteina

Mariateresa Scurria guarita dalla Madonna di Giampilieri/ "Avevo il Cancro ma poi..." : Mariateresa Scurria, a La Vita in Diretta la storia di una donna guarita dalla Madonna di Giampilieri. "Mi avevano diagnosticato il cancro ma poi...".

Cancro alla prostata - pillola sperimentale blocca la progressione della malattia : Durante una conferenza tenutasi all'Assemblea annuale dell'American Association of Clinical Oncology (ASCO) un team di ricerca britannico ha presentato i promettenti risultati di uno studio di fase II sul farmaco olaparib, in grado di arrestare la progressione del Cancro alla prostata anche in fase avanzata. A dimostrare la validità dell'olaparib è stato un team di ricerca britannico guidato da scienziati dell'Istituto di ricerca sul Cancro ...

La scuola è costruita sopra un’ex discarica di rifiuti tossici : quattro professori sviluppano un raro Cancro alla vescica : quattro professori di una scuola superiore costruita su un terreno dove un tempo sorgeva una discarica di rifiuti tossici si sono ammalati della stessa rara forma di cancro alla vescica dopo che per anni hanno bevuto l’acqua del rubinetto, certificata come potabile. È successo in Scozia, come riferiscono la Bbc e il Daily Mail: da tre anni ormai gli insegnanti si lamentavano del fatto che l’acqua che esce dai rubinetti della Buchanan ...

Grazie alla community di Borderlands - un fan malato terminale di Cancro potrà giocare in anticipo al terzo capitolo : Trevor Eastman è un ragazzo di 27 anni a cui è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio che ha intaccato l'esofago, stomaco e fegato. Il ragazzo è anche un grande fan della serie Borderlands ed ha chiesto aiuto alla community per trovare un modo di giocare al nuovo capitolo in anticipo, in quanto i medici gli hanno (purtroppo) dato solo un anno di vita.Come riporta Dualshockers, il ragazzo ha chiesto aiuto alla community tramite un post su ...

Nadia Toffa non sarà presente all’ultima puntata de Le Iene : debilitata dalla cura contro il Cancro : Stasera, 12 maggio, Nadia Toffa non sarà presente all’ultima puntata de Le Iene. Lo ha comunicato ufficialmente la trasmissione di Italia1 sul suo sito Iene.it. “La conduttrice – spiega la nota – ha intrapreso una cura che è un po’ stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa“. “Stasera ci guarderà dalla tv – si legge ancora – e ci terrà informati. E’ la nostra ...

Tumori e dieta : scoperti alimenti che riducono il rischio di Cancro alla vescica : Un consumo elevato di determinati cibi, di origine vegetale, riduce il rischio di sviluppare il cancro alla vescica: la prima conferma arriva da uno studio dell’Istituto nazionale Tumori di Milano (Int), appena pubblicato su ‘Cancer, Causes & Control’. Un regime alimentare che prevede latte e zuppe a base di soia, spinaci e bietole, fagioli e tè (contengono flavonoidi antiossidanti) potrebbe infatti avere un effetto ...