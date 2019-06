Caldo | attenzione all' astenia | cosa mangiare per batterla i consigli dell' esperto

Meteo - Italia spaccata in due : violenti temporali al Nord - Caldo africano al Sud. Attenzione a 14 e 15 Giugno : Meteo estremo sull’ Italia in quest’inizio di Giugno 2019: anche stamattina fa molto caldo al Sud, dove abbiamo già +37°C a Vittoria, +36°C a Palermo e Catania, +35°C a Cosenza, dopo i picchi già esagerati dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte del Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Intanto ...

Meteo : Caldo al sud oggi - fino a 33°C! Attenzione ai temporali al nord : L'alta pressione africana inizia a fare sul serio sul centro-sud, per la prima volta in questa stagione : aria via via sempre più calda sta giungendo dal nord Africa verso il Mediterraneo, agevolata...