VIDEO NBA Finals 2019 | Toronto Raptors-Golden State Warriors | l’infortunio di Kevin

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade:Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM deiBob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per l’uomo Durant è tutto in quel che accade dopo il suo dramma personale: Andre Iguodala lo aiuta a tornare in spogliatoio a braccia, Steph Curry lo segue finché può. L’INFORTUNIO DIDURANT IN GARA-5 TRACLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

dchinellato : Durant merita di essere l’eroe comunque, a questo punto. Ha giocato 11’57” di possibili 14’14” dopo un mese di stop… - SkySportNBA : ?? L'ultimo possesso di Gara-5? ?? Ve lo racconta @quieto62 #SkyNBA #SkyNBAFinals #NBA #NBAFinals - BR_NBA : Nneka DIMES one to Tierra Ruffin-Pratt (via @LA_Sparks) -