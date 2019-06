Tom Dumoulin | “Il ginocchio mi dà fastidio | ho un frammento di metallo Domani cronometro

Tour de France 2019 - Tom Dumoulin : “Ho del liquido nel ginocchio - cartilagine danneggiata. Dubbi sulla competitività” : Tom Dumoulin accusa ancora dei dolori fisici dopo la brutta caduta in cui era rimasto coinvolto durante la quarta tappa del Giro d’Italia. L’olandese era stato costretto a ritirarsi dalla Corsa Rosa dove si era presentato per conquistare la sua seconda vittoria dopo quella del 2017 e ora l’alfiere del Team Sunweb ha fatto capire di avere delle perplessità riguardo alla sua competitività in vista del Tour de France. Il 28enne ...

Tour de France 2019 - Tom Dumoulin : “Ho del liquido nel ginocchio - cartilagine danneggiata. Dubbi sulla competitività” : Tom Dumoulin accusa ancora dei dolori fisici dopo la brutta caduta in cui era rimasto coinvolto durante la quarta tappa del Giro d’Italia. L’olandese era stato costretto a ritirarsi dalla Corsa Rosa dove si era presentato per conquistare la sua seconda vittoria dopo quella del 2017 e ora l’alfiere del Team Sunweb ha fatto capire di avere delle perplessità riguardo alla sua competitività in vista del Tour de France. Il 28enne ...

Ciclismo - Tom Dumoulin tornerà in gara al Giro del Delfinato. Michael Matthews invece correrà in Svizzera : Dopo il ritiro a causa di una caduta al Giro d’Italia, Tom Dumoulin si appresta a tornare in gara al Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 15 giugno. L’olandese del Team Sunweb in data odierna dovrebbe avere il definitivo via libera dopo un controllo medico. Lo scrive cyclingnews.com. Sebastian Deckert, uno dei tecnici del team ha confermato: “Il Giro del Delfinato presenta un percorso impegnativo per tutta la gara con una ...

Ciclismo - Tom Dumoulin pronto a tornare in sella : l’olandese guiderà la Sunweb nel Giro del Delfinato : Superato l’infortunio al ginocchio sinistro patito nel corso del Giro d’Italia, Dumoulin parteciperà al Giro del Delfinato per preparare al meglio il Tour de France Tom Dumoulin si è messo alle spalle l’infortunio al ginocchio sinistro patito al Giro d’Italia, il corridore olandese infatti è pronto a tornare in sella alla sua bici in occasione del Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 16 giugno. Marco ...

Ciclismo : possibile fusione tra Sunweb e Corendon? Tom Dumoulin e Mathieu van der Poel correrebbero nella stessa squadra : Pronta una grande novità per il Ciclismo olandese. Due delle più importanti delle realtà dei Paesi Bassi per quanto riguarda la strada sembrerebbero essere pronte ad una fusione, come riportato dalla stampa neerlandese in questi giorni. Sunweb e Corendon, rispettivamente presenti nel circuito World Tour e Professional, in più entrambe attive come tour operator, starebbero pensando di unirsi. La novità sarebbe importante anche a livello di nomi: ...

Infortunio Tom Dumoulin - arriva l’esito degli esami medici : ecco i tempi di recupero : Dopo essersi ritirato prima dell’inizio della 5ª tappa del Giro d’Italia, Tom Dumoulin ha ricevuto gli esiti degli esami medici in merito al suo Infortunio al ginocchio: fortunatamente il ciclista olandese non ha rimediato gravi danni Doveva essere uno de favoriti alla vittoria finale ma il Giro d’Italia 2019 di Tom Dumoulin si è trasformato ben presto in un incubo. Il ciclista olandese è caduto rovinosamente nel corso ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Sono molto triste. Ho passato mesi a preparare il Giro. Per me è una cosa terribile dover lasciare la corsa” : La nota dolente della tappa odierna è stato sicuramente il ritiro di uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: Tom Dumoulin. Il campione olandese del Team Sunweb, vincitore del Giro d’Italia 2017, si era presentato stamane alla partenza da Frascati cercando di ripartire dopo la brutta caduta in cui è rimasto coinvolto ieri, ma il dolore al ginocchio lo ha messo ko. Il suo Giro d’Italia 2019 è già terminato nell’amarezza ...

Giro d’Italia finito per Tom Dumoulin - anche Pozzovivo a rischio : Il Giro d’Italia ha perso uno dei suoi protagonisti più attesi. Tom Dumoulin si è dovuto arrendere al dolore al ginocchio provocato dalla caduta di ieri. Il campione olandese ha provato a ripartire questa mattina da Frascati, ma dopo poche pedalata è salito in ammiraglia ed ha abbandonato la corsa. Il caotico finale della tappa di ieri ha provocato purtroppo delle conseguenze anche per diversi altri corridori. L’infortunio più serio è toccato ...

Tom Dumoulin si è ritirato dal Giro d’Italia dopo la caduta di ieri : Il ciclista olandese Tom Dumoulin, capitano del Team Sunweb, si è ritirato dal Giro d’Italia all’inizio della quinta tappa (Frascati-Terracina), come comunicato dagli organizzatori mercoledì pomeriggio. Il dolore al ginocchio causato dalla caduta di ieri a Frascati non gli ha permesso di

Giro d’Italia – Tom Dumoulin non alza bandiera bianca - l’olandese al via della quinta tappa : Dopo la brutta caduta di ieri, il corridore olandese ha deciso di prendere parte alla quinta tappa del Giro d’Italia Tom Dumoulin non si arrende, il corridore olandese sarà al via della quinta tappa del Giro d’Italia 2019. Nonostante la brutta caduta che lo ha visto protagonista nella frazione di ieri, il ciclista del Team Sunweb stringe i denti e parteciperà al quinto appuntamento della 102ª corsa rosa, provando a ridurre il ...

Giro d’Italia 2019 - come sta Tom Dumoulin dopo la caduta? Olandese sanguinante : “Non ho fratture - ginocchio gonfio” : Tom Dumoulin dice addio al sogno di vincere il Giro d’Italia 2019. L’Olandese, trionfatore dell’edizione 2017, è rimasto vittima di una brutta caduta a 6 km dal traguardo della quarta tappa ed è arrivato sanguinante a Frascati. Il capitano del Team Sunweb ha accusato 4 minuti di ritardo da Primoz Roglic ed è ormai uscito di classifica, si è sottoposto immediatamente a dei controlli medici in ospedale e ha poi raccontato le sue ...

Giro d’Italia – La strategia di Tom Dumoulin : “fino a San Marino importante non perdere terreno” : Tom Dumoulin analizza il lavoro che lo attende nelle prossime tappe del Giro d’Italia: fino alla cronometro di San Marino l’importante è non perdere terreno Complice un ‘deludente’ 5° posto nella cronometro inaugurale, il Giro d’Italia 2019 di Tom Dumoulin non sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Il ciclista olandese si ritrova in 5° posizione nella classifica per la maglia rosa, staccato di 28 ...

Giro d’Italia al via : Tom Dumoulin primo a partire nella crono di domani : Giro d’Italia, Tom Dumoulin sarà il primo ai nastri di partenza della cronometro di domani: Puccio ultimo a partire E’ stata annunciata oggi la lista dei partenti del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport. Il primo corridore a partire nella crono sarà Tom Dumoulin (Team Sunweb) alle 16:50, mentre l’ultimo corridore, Salvatore ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Sono in buone condizioni - punto a vincere il Giro d’Italia e non penso al Tour de France” : “Sono in buone condizioni, la Liegi è stata una delusione per me, anche a causa del meteo. Sono qui per vincere il Giro d’Italia e punto a vincerlo, in questo momento non penso al Tour de France“. Sono queste le parole dell’olandese Tom Dumoulin, tra i grandi favoriti del prossimo Giro, che partirà l’11 maggio da Bologna. Il vincitore del 2017 è tra gli osservati speciali e proverà a sfruttare i 60 chilometri a ...