Roma | Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore | contratto biennale per il

(Di martedì 11 giugno 2019) Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo in panchina di, l’portoghese ha firmato uncon opzione per un altro anno Laha il suo, è ufficiale infatti l’arrivo sulla panchina giallorossa di. Il portoghese ha firmato undi due anni con opzione per il terzo, iniziando uncapitolo della propria carriera dopo l’esperienza con lo Shakhtar. Questa la nota ufficiale della: Lapresse ‘L’ASè lieta di annunciare chesarà ilresponsabile tecnico del Club a partire dalla stagione 2019-20. L’46enne ha firmato unche lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo. “Siamo lieti di dare il benvenuto anel Club” ha dichiarato il presidente Jim ...

