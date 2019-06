huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) La Cina chiede agli Stati Uniti di “fermare le” sulle questioni di. È la richiesta del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, in risposta ai timori espressi da Washington sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina che sarà da domani all’esame del Parlamento dell’ex colonia britannica. Gli Stati Uniti sono “estremamente preoccupati”, ha commentato ieri il Dipartimento di Stato americano, sottolineando che la legge mette a rischio lo status speciale di.Per, lecontro la riforma dell’estradizione hanno una regia dall’estero, in particolare dagli Usa. Un sospetto condiviso anche dalle autorità di, che hanno fatto sapere di voler procedere con la legge malgrado la manifestazione oceanica di domenica e leche sono attese per le prossime ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Pechino accusa gli Usa: 'Basta interferenze su Hong Kong'. Nuove proteste in vista - Bruno_Brunelli : RT @HuffPostItalia: Pechino accusa gli Usa: 'Basta interferenze su Hong Kong'. Nuove proteste in vista - HuffPostItalia : Pechino accusa gli Usa: 'Basta interferenze su Hong Kong'. Nuove proteste in vista -