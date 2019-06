optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Non poteva di certo mancare l'attesissimo The Legend ofLink'stra la schiera di giochi messi sul piatto da Nintendo in occasione del suo ultimo Direct. Quello che celebra l'E3, la fiera di settore più importante al mondo in pieno corso in quel di Los Angeles. Dopo aver svelato il rifacimento indirizzato a Nintendo, il colosso di Kyoto ha infatti ufficializzato diverse informazioni di cui gli appassionati avevano una gran fame. Così come golosissime sequenze di gameplay. Andiamo con ordine. Prima di tutto, la "grande N" del gaming ha annunciato che ildi The Legend ofLink'ssarà disponibile solo sulla console ibrida - quindi sia portatile che casalinga - a partire dal 20 settembre. Dovremo di conseguenza attendere la fine dell'estate per partire in questo coloratissimo viaggio al fianco di Link, che si ritroverà a dover ...

brahamil : Zelda sequel, Zelda remake stupendo, Astral Chain, Luigi's Mansion 3 e buonanotte a tutti i suonatori, meno male ch… - OptiMagazine : Il remake di #Zelda Link's Awakening per #Switch ha una data di uscita: il trailer E3 2019 - kyubei_chan : Però bellino il remake di Zelda Link Is Awakening :33 ?? -