“I napoletani sono tutti ladri” | la frase shock del gestore di un bar | per la procura non

(Di martedì 11 giugno 2019) Avrebbe rifiutato di trasmettere nel bar delle Guide di Courmayeur la partita di calcio Milan-Napoli, dicendo al cliente che glielo aveva chiesto che “non gli piacevano iperchéladri“. Il vicetore onorario di Aosta Sara Pezzetto ha chiesto al giudice di pace l’archiviazione dell’indagine per diffamazione a carico deldel bar, aperta dopo una querela di un quarantottenne originario di Caserta e residente a Milano, a cui rimane ora la strada del giudizio civile. I fatti risalgono al 26 gennaio scorso. Il comportamento, secondo laguidata da Paolo Fortuna, non configura il reato di diffamazione in quanto l’offeso era presente e neppure quello di ingiuria, ormai depenalizzato. Inoltre in base a una sentenza della Cassazione, non si può neppure parlare di “odio razziale o etnico” dato che manca un ...

