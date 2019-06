Golf | tutto pronto in Puglia per l’Acaya Open Dailies Total 1 | il field si preannuncia di

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Si tratta del sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse Torna un grande evento internazionale in, dove alResort di Vernole (LE) si svolge1 (13-15 giugno) torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. La gara sarà anticipata domani, mercoledì 12 giugno, dalla Pro am del1. E’ il sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse, dalla Valle d’Aosta allain un cammino verso la Ryder Cup 2022 che coinvolge tutta la Nazione. La Pro Am – La “quattro giorni” prende il via con la Pro am del...

