Genova - pusher pesta agenti durante controllo e li manda in ospedale : Federico Garau Lo straniero, con una lunga lista di precedenti alle spalle, aveva delle dosi di crack, cocaina ed eroina addosso, per cui ha rabbiosamente reagito contro gli agenti per evitare il fermo: in due finiscono al pronto soccorso Fermato dai poliziotti a Genova per un controllo, li minaccia e li aggredisce con violenza, spedendone due al pronto soccorso. Protagonista in negativo della vicenda, che si è svolta durante la ...