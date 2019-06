Ecco quali elettrodomestici consumano di più

Linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela importanti novità : Ecco quali : Dal 9 giugno importanti novità per quanto riguarda la Linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta Xirbi. ecco tutti i dettagli

Non buttatevi in quell’acqua! In Italia le peggiori zone balneabili d’Europa - Ecco quali sono : Europa promossa in materia di qualità delle acque balneabili: la maggioranza sono addirittura eccellenti. È quanto emerge dalla relazione annuale sulle acque di balneazione stilata dall’Agenzia europea dell’Ambiente (Aea) che ha preso in esame la qualità dei siti controllati. Peccato, solo, per l’Italia, che pur avendo alcune tra le più eccellenti acque balneabili, ne presenta altre che sono agli ultimi posti della lista del vecchio ...

Che tempo che fa trasloca su Raidue? L'indiscreto : Ecco quali rischi corre Fabio Fazio : Che Fabio Fazio si scolli dalla rete Ammiraglia e approdi (pare) alla Rai Due del Sartre dei palinsesti Carlo Freccero, be', è al contempo una notizia buona ma pure una notizia cattiva. La buona è che Freccero, a costi imposti dalla direzione generale, senza sgualcirsi troppo, avrà in scuderia una

Dadi da cucina e curcuma - scatta il ritiro : Ecco quali sono i due prodotti nel mirino : curcuma, Dadi per brodo, spinacine, cotolette. La lista degli allarmi alimentari - con relativi ritiri della merce distribuita - si allunga e in queste ultime settimane arriva a toccare marchi e prodotti di grande diffusione. Segno che il sistema di prevenzione gestito dal Ministero della Salute fun

Le 10 diete più famose per dimagrire : Ecco quali : Le 10 diete dimagranti più famose, sono iperproteiche e costose che aiutano a dimagrire sono tre le diete più seguite dalle donne.

Tottenham-Liverpool - Klopp non si fida : “si affrontano squadre con qualità importanti - Ecco cosa ci preoccupa” : L’allenatore del Liverpool ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, esprimendo il proprio punto di vista Il countdown è cominciato, la finale di Champions League si avvicina, Tottenham e Liverpool non vedono l’ora di scendere in campo per regalare emozioni. AFP/LaPresse Sarà un match senza favoriti, come sottolineato da Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sport: “l’anno scorso non ...

Scuola - oggi nuovo confronto Miur-sindacati : Ecco quali saranno gli argomenti sul tavolo : nuovo confronto tra Miur e sindacati quello in programma oggi, mercoledì 29 maggio. L’incontro è stato richiesto dalle parti sociali in quanto occorre definire urgentemente alcune questioni come quella relativa ai pensionamenti. Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a prorogare da sabato scorso, 25 maggio, sino ad oggi l’inserimento al SIDI dei dati disponibili per la costituzione degli organici di diritto. Si tratta di un ...

Malattie cardiovascolari - osteoporosi e diabete : i rischi aumentano se cala il testosterone - Ecco quali sono i primi sintomi : Il testosterone allunga la vita. Se si riducono i livelli dell’ormone ‘macho’ per eccellenza, non si tratta solo di calo del desiderio ma può essere la spia di un maggior rischio di Malattie cardiovascolari, osteoporosi e diabete. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti al congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), da cui arriva soprattutto l’invito a non considerare un tabù il calo del ...

Uomini e Donne/ Scelte in diretta - Ecco in quali giorni - Trono Classico - : Uomini e Donne, le Scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti saranno in diretta? Parla Raffaella Mennoia.

Volete spendere meno di 400 Euro? Ecco su quali smartphone puntare - a confronto in video : Abbiamo messo a confronto le migliori proposte del 2019 per gli smartphone di fascia media, tutti campioni del rapporto qualità prezzo. L'articolo Volete spendere meno di 400 Euro? Ecco su quali smartphone puntare, a confronto in video proviene da TuttoAndroid.

Tumori : la “sfortuna” non c’entra nulla - Ecco quali sono le cause secondo uno studio tutto italiano : Nel 2015 una ricerca pubblicata su Science fece molto scalpore: un team della Johns Hopkins School of Medicine aveva concluso che chi è colpito da un tumore in molti casi viene solamente “colpito da sfortuna“, come dedotto da modelli matematici dai quali risultava che il nesso con stili di vita o difetti genetici sarebbe di minore impatto rispetto alla casualità. Oggi uno studio italiano segnare una nuova svolta nel dibattito: su ...

Agostinelli a KK : “Il Napoli ha due priorità - Ecco quali” : Andrea Agostinelli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi del Napoli in sede di calciomercato : “Credo che il Napoli per l’anno prossimo abbia bisogno di quattro-cinque calciatori per accorciare il gap con la Juventus. Le priorità sono un grande difensore centrale accanto a Koulibaly e una grandissima punta, un giocatore fortissimo per affiancarlo a Milik o per alternarsi con l’attaccante polacco. Poi possono ...

MLS - Zlatan Ibrahimovic squalificato per condotta violenta : Ecco quanto accaduto : Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per due giornate nella MLS per condotta violenta nei confronti di un avversario L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per due partite oltre ad una ammenda per condotta violenta durante una partita della Major League Soccer (Mls), come annunciato dalla federazione statunitense. Il comitato disciplinare della Lega ha sanzionato l’attaccante dei LA Galaxy, colpevole di ...

Samsung Galaxy Note 10 arriverà in un totale di cinque colorazioni : Ecco quali : Samsung Galaxy Note 10, nella variante con model number SM-N970 verrà proposto in un totale di cinque colorazioni: Black, White, Silver, Red e Pink. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 arriverà in un totale di cinque colorazioni: ecco quali proviene da TuttoAndroid.