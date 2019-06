E3 2019 | il nuovo DLC di Kingdom Hearts | Re Mind ha una data di uscita

E3 2019 : Dragon Quest Builders 2 si mostra in un nuovo trailer : La conferenza Square Enix all'E3 si sta svolgendo ora: tra i vari giochi mostrati possiamo dare uno sguardo al nuovo trailer di Dragon Quest Builders 2.Ecco un breve estratto pubblicato dalla pagina ufficiale di Square Enix: "Dragon Quest Builders 2 è un GdR ambientato in un mondo fatto di blocchi dove potrete costruire durante una fantastica campagna in single-player e anche divertirvi con una modalità di costruzione in multiplayer online fino ...

E3 2019 : nuovo esplosivo trailer gameplay e tanti dettagli per Final Fantasy 7 remake : La conferenza E3 di Square Enix è partita col botto presentando un corposo video gameplay dedicato a Final Fantasy 7 remake, inoltre gli addetti ai lavori hanno fornito alcune informazioni molto interessanti. Ma andiamo con ordine.Prima di tutto il primo episodio sarà pubblicato in forma di 2 blu ray, di cui uno volto ad espandere la storia di Midgar, inoltre è stato assicurato che le aspettative dei fan verranno rispettate. Quanto al sistema di ...

Uscita di Watch Dogs Legion ufficiale all’E3 2019 : nuovo trailer e primo gameplay : Che Watch Dogs Legion fosse in sviluppo nelle laboriose fucine di Ubisoft non è di certo un segreto. Una manciata di giorni fa, il colosso francese ha infatti annunciato con un primo teaser il terzo capitolo della celebre saga tutta hacking e spionaggio. In occasione dell'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo, attualmente in corso in quel di Los Angeles, abbiamo però potuto scoprire assai di più su questo promettente titolo, che ...

E3 2019 : El Hijo unisce stealth e atmosfere spaghetti western nel nuovo trailer : Uno dei giochi artisticamente più interessanti tra quelli mostrati al PC Gaming Show è indubbiamente El Hijo, un progetto di Honig Studios che unisce due fonti di ispirazione sicuramente particolari.A delle meccaniche stealth che ci vedono controllare un bambino di appena sei anni si uniscono atmosfere tipicamente da spaghetti western. Il nostro piccolo protagonista dovrà cercare di ricongiungersi con la madre e si affiderà all'astuzia e ...

E3 2019 : la surreale avventura noir Genesis Noir si mostra in un nuovo trailer : La surreale avventura Genesis Noir è stata mostrata durante il PC Gaming Show da poco terminato, il gioco sarà disponibile solo su PC e può essere considerato come un mix tra storytelling interattivo ed arte generativa.Genesis Noir pone molta enfasi sull'esplorazione, interazione tattile ed arte generativa, il giocatore dovrò vagare attraverso vignette in 2D per raccogliere indizi per risolvere puzzle. Il tutto con una trama romantica a fare da ...

E3 2019 : Telling Lies in un nuovo trailer - ecco il successore spirituale di Her Story : Telling Lies, il successore spirituale del fantastico Her Story, è uno dei protagonisti del PC Gaming Show grazie alla presenza del creatore Sam Barlow e dell'attore Logan Marshall-Green.Il nuovo filmato mostrato ci permette di scoprire nuovi dettagli di un progetto che vuole rivelarsi ancora più ambizioso di Her Story anche grazie alle presenza di ben 4 protagonisti e di un gameplay ancora più sfaccettato che ci farà vivere un'indagine ancora ...

E3 2019 : Maneater si mostra in un nuovo folle trailer : Se anche voi non vedete l'ora di immergervi a caccia di umani con Maneater, allora sarete felici di sapere che durante il PC Gaming Show è stato mostrato un nuovo folle trailer per questo sandbox che vi metterà nei panni di uno squalo.Inoltre gli sviluppatori hanno parlato un po' del sistema di crescita del "personaggio", uccidendo umani, il nostro squalo crescerà e potrà infatti sbloccare utili potenziamenti come i denti d'acciaio, ...

E3 2019 : Shenmue 3 protagonista di un nuovo video gameplay inedito : Durante questo PC Gaming Show, è stato mostrato un inedito gameplay trailer dedicato all'attesissimo Shenmue 3, in cui il protagonista Ryo ci da un assaggio della sua abilità con le arti marziali. Secondo quanto riportato dal trailer, il gioco è atteso dal 19 novembre 2019 su Epic Games Store e PS4. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...

E3 2019 : Griftlands è il nuovo progetto di Klei Entertainment che sfrutta elementi da card game in modi molto interessanti : Griftlands di Klei Entertainment (Don't Starve, Mark of the Ninja tra gli altri) torna a mostrarsi con un nuovissimo trailer che mostra anche i cambiamenti che hanno caratterizzato il progetto.Questo gioco utilizza un sistema di deck building ed elementi da card game non solo per il combattimento ma anche per trattare con nemici e per creare dei potenziali alleati in grado di sostenerci durante gli scontri più complicati. L'obiettivo degli ...

E3 2019 : Last Oasis - annunciata data di lancio assieme ad un nuovo gameplay trailer : Last Oasis è il nuovo MMO GDR sviluppato e distribuito da Donkey Crew, e possiamo apprezzarne anche delle interessanti sequenze di gioco in questo nuovo trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'PC Gaming Show.Come possiamo vedere, in Last Oasis saremo immersi in un nuovo mondo con una proprio economia gestita dai giocatori, ma anche con un sistema di nuovi veicoli e macchine da guerra costruite dal giocatore, e di cui possiamo avere ...

E3 2019 : Evil Genius 2 si presenta con un nuovo trailer : Annunciato da Rebellion, Evil Genius 2 è il sequel del celebre RTS sviluppato da Elixir Studios e pubblicato nel 2004, e proprio in occasione dell'E3 2019 il gioco si mostra in un nuovo trailer.Dalle immagini possiamo avere delle prime impressioni su quella che sarà l'atmosfera del gioco, mentre per quanto riguarda vere e proprie meccaniche di gameplay nulla è stato ancora mostrato. Il filmato è infatti un video in CGI che ci presenta solamente ...

E3 2019 : un nuovo trailer ci porta nel mondo alieno di Age of Wonders : Planetfall : Se avere a che fare con dei dinosauri dotati di laser è uno dei vostri sogni allora Age of Wonders: Planetfall potrebbe rivelarsi il gioco perfetto per voi.Ci troviamo alle prese con uno strategico a turni con meccaniche tipiche dei 4X ma anche con un combattimento che ci porta decisamente più vicino all'azione. Le battaglie più brevi possono durate appena 5 minuti mentre le più lunghe possono durare più di 30 minuti.Ecco il nuovo trailer del ...

E3 2019 : Chivalry 2 si mostra in un nuovo trailer con tanto di finestra di lancio : "Sappiamo che almeno metà del nostro pubblico gioca al nostro titolo da ubriaco". Una frase piuttosto strana quella che abbiamo sentito dagli sviluppatori di Chivalry 2 ma è successo davvero.Il gioco punta a essere scanzonato come sempre ma vuole anche ricreare le scene più epiche dei film e delle serie TV. Un esempio? La Battaglia dei Bastardi vista ne Il Trono di Spade.Ecco il nuovo trailer del titolo:Leggi altro...

Frozen 2/ In uscita a novembre 2019 : nuovo viaggio per Elsa e Anna : Frozen 2 esce a novembre 2019: domani, negli Stati Uniti, primo trailer ufficiale del film con Elsa e Anna alle prese con un nuovo viaggio.