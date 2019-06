Sondaggi elettorali | un confronto | i minority report degli istituti al 10 giugno 2019

Sondaggi elettorali Index : Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia : Sondaggi elettorali Index: Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia L’atteso sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni di Forza Italia alla fine è arrivato. A certificarlo è l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita andato in onda il 6 giugno. Sondaggi elettorali Index: Forza Italia in rotta Il risultato deludente delle europee ha confermato il cagionevole stato di salute in cui versa il partito guidato da Silvio ...

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per Premier Conte e governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati Lega-Pd-M5S - focus all’8 giugno : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati Lega-Pd-M5S, focus all’8 giugno Sondaggi politici elettorali: l’ottimo risultato del Carroccio alle ultime Europee era stato ben previsto dalle rilevazioni degli ultimi mesi; dopo l’exploit dello scorso 26 maggio, dunque, non stupisce l’ulteriore avanzata della Lega nei Sondaggi. Sondaggi politici elettorali: la Lega “vola” Secondo l’ultimo Sondaggio di Swg, infatti, il partito di Matteo Salvini ...

Sondaggi Politici Elettorali Giugno 2019 : gli ultimi su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : La situazione politica prima delle elezioni europee era caratterizzata da un’unica domanda: Cosa accadrà? A quasi due settimane dagli esiti è indiscutibile affermare che il grande vincitore è Matteo Salvini, il quale con la Lega ha registrato una maggioranza schiacciante sul suo alleato di governo Luigi di Maio. Adesso il dubbio che inizialmente attagliava l’Italia, ha lasciato spazio a degli interrogativi ancora più impellenti: Cosa ne sarà di ...

Sondaggi elettorali - Lega ancora prima con il 34% - Fratelli d’Italia supera Forza Italia : Secondo l'ultimo Sondaggio di Index Research la Lega si conferma prima al 34%, seguita dal Partito Democratico con il 23,3% e il Movimento 5 Stelle al 18,9%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con il 7,0%, supera Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde quasi due punti dalle elezioni europee e scende al 6,9%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Piepoli : possibile un governo sovranista : Sondaggi elettorali Piepoli: possibile un governo sovranista La Lega sfrutta il vento favorevole delle europee e sale al 35%, un punto in più rispetto a quanto ottenuto lo scorso 26 maggio. A sostenerlo è un Sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli il 30 maggio e diffuso da Affaritaliani.it. La crescita del Carroccio era prevedibile ed è stata riscontrata da altre società demoscopiche nell’ultima settimana. Anche il Partito ...

Sondaggi elettorali - un nuovo partito guidato da Giuseppe Conte otterrebbe il 12% : Un nuovo partito fondato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, otterrebbe il 12% alle prossime elezioni. Infatti, secondo Noto Sondaggi, pescherebbe voti soprattutto dal bacino del Movimento 5 Stelle, ma anche del partito Democratico. Gli elettori si concentrerebbero principalmente tra Sud e Isole.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Emg : Lega stabile - crescono Pd e M5S : Sondaggi elettorali Emg: Lega stabile, crescono Pd e M5S Sorpassato alle europee il Movimento 5 Stelle, ora il Partito Democratico ha un altro obiettivo. Mettere nel mirino la Lega di Matteo Salvini e contrastare un’eventuale alleanza sovranista targata Carroccio-Fratelli d’Italia. Sondaggi elettorali Emg: Pd in crescita di due punti Secondo un Sondaggio Emg per Affaritaliani.it, la distanza tra il partito del ministro ...

Sondaggi elettorali - la Lega vola al 36 - 5% ma i suoi elettori non vogliono che si separi dal M5S : Secondo l'ultimo Sondaggio politico elettorale, elaborato da SWG, la Lega continua a crescere nelle preferenze degli italiani, arrivando a toccare quota 36,5%. Segue il Partito Democratico con il 23,5%, poi il Movimento 5 Stelle con il 17,5%. Secondo l'indagine il 61% di chi vota Lega pensa che la scelta migliore sia andare avanti a governare con i 5 Stelle.

Sondaggi elettorali 2019 : Ghisleri “elezioni anticipate un rischio per M5S” : Sondaggi elettorali 2019: Ghisleri “elezioni anticipate un rischio per M5S” Archiviate le elezioni europee e dunque il blackout sui Sondaggi elettorali, si torna a parlare più frequentemente delle attuali intenzioni di voto degli elettori, soprattutto con lo spettro di nuove elezioni anticipate alle porte, viste le tensioni tra i due schieramenti al governo, Lega e Movimento 5 Stelle. Tuttavia, una nuova chiamata alle urne, allo stato ...

Sondaggi elettorali Tecnè : la Lega stacca il M5S di quasi 20 punti : Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega stacca il M5S di quasi 20 punti Il distacco tra Lega e Movimento 5 Stelle sfiora i venti punti percentuali secondo il primo Sondaggio Tecnè effettuato dopo il voto europeo e andato in onda durante la puntata di Quarta Repubblica di lunedì 3 giugno. E così il partito di Salvini incrementa il suo già consistente bottino di voti dell’1,5% portandosi al 35,8%. Al contrario i Cinque Stelle risentono del ...

Sondaggi elettorali Germania : Verdi primo partito - superata la Cdu : Sondaggi elettorali Germania: Verdi primo partito, superata la Cdu Il quarto governo Merkel potrebbe cadere per colpa dei Verdi. Secondo un Sondaggio Forsa per l’emittente Rtl e Ntv, i Grünen tedeschi sono il primo partito in Germania con il 27% dei voti. Sondaggi elettorali Germania: la crescita verticale dei Verdi superata anche la Cdu della cancelliera ferma al 26%. La crescita dei Verdi è stata fulminante. Alle elezioni ...

Sondaggi elettorali SWG - la Lega vola al 36 - 5% - crolla Forza Italia : Sondaggi elettorali SWG, la Lega vola al 36,5%, crolla Forza Italia Naturalmente c’era da attenderselo, è un classico nel dopo elezioni che il partito vincente ottiene un boost nei primi Sondaggi dopo la tornata elettorale.Si tratta del fenomeno del bandwagon, detto anche del saltare sul carro del vincitore.La crescita della Lega dunque non arriva inaspettata. E non meraviglia neanche che ciò avvenga soprattutto ai danni di Forza ...

Sondaggi elettorali - dopo le europee la Lega continua a crescere : +2% in una settimana : dopo il trionfo delle elezioni europee, la Lega continua a guadagnare consensi e negli ultimi Sondaggi supera il muro del 36%, guadagnando il 2% in poco più di una settimana. In crescita anche Pd e Movimento 5 Stelle. Unico partito in calo è Forza Italia, che viene quasi raggiunto da Fratelli d'Italia.