  Realizzavano e scambiavano materiale pedopornografico | arresti e denunce in tutta Italia

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Duee sette. È il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia postale di Torino, che ha sgominato una rete di persone che, servendosi di sistemi informatici resi anonimi,realizzato, in alcuni casi, tramite lo sfruttamento di minorenni adescati sul web. Gli agenti, che hanno sequestrato migliaia di file in tutto il territorio nazionale, hanno monitorato per mesi i canali web che consentono la navigazione in forma anonima, riuscendo ad associare agli ID virtuali dei nominativi reali. La successiva analisi delle relazioni tra i diversi utenti ha fatto emergere una struttura complessa, con ruoli diversificati. In particolare, uno dei soggetti svolgeva la funzione di amministratore di uno dei canali monitorati, selezionando l'accesso degli utenti. L'uomo, dopo aver verificato attraverso una chat privata i requisiti degli aspiranti ...