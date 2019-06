Meteo, l’Italia si spacca in due: temporali e grandine al Nord, caldo intenso al Sud (Di lunedì 10 giugno 2019) Che tempo farà oggi, lunedì 10 giugno? Secondo le previsioni Meteo, l'Italia si presenterà spaccata a metà con temporali, grandine e forte vento al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali, e bel tempo e caldo afoso al Sud. Temperature in leggero calo ovunque, anche se la media si manterrà sui 25 gradi centigradi. (Di lunedì 10 giugno 2019) Che tempo farà oggi, lunedì 10 giugno? Secondo le previsioni, l'Italia si presenteràta a metà cone forte vento al, soprattutto sulle regioni occidentali, e bel tempo eafoso al Sud. Temperature in leggero calo ovunque, anche se la media si manterrà sui 25 gradi centigradi.

L'Italia si spacca in due, dal punto di vista meteorologico, all'inizio della settimana in corso. Già a partire da lunedì 10 giugno, infatti, sono attesi forti temporali e grandine, con fenomeni particolarmente violenti a Nord, e invece sole e caldo afoso al Sud. Dopo aver attraversato Sardegna e parte del Nordovest, un fronte instabile ha raggiunto all'alba di questa mattina anche l'alto versante tirrenico e il Nordest con qualche rovescio tra nord dorsale, Romagna e basso Veneto. Forti piogge si potranno registrare in serata sui settori alpini e prealpini, scendendo fino ai settori di pianura soprattutto tra Piemonte e Lombardia, dove saranno accompagnate anche da forte vento. Stessa situazione, anche se con intensità minore, su Emilia Romagna e Liguria. Anche le temperature saranno in leggero calo su questi territori, con massime non oltre i 25 gradi centigradi in Piemonte, fino a 30 gradi in Emilia Romagna, e tra 26-28 gradi altrove.