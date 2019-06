L' albero dell' amicizia piantato da Trump e Macron ad aprile del 2018 è già morto

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Èl’donato dain occasionea visita del presidente francese alla Casa Bianca, nel. A riportarlo sono i media d’oltralpe. La quercia, eletta come simbolo del legame tra i due paesi, sarebbe morta durante la quarantena. “100 anni fa, i soldati americani combatterono in Francia, a Belleau, per difendere la nostra libertà”, con queste parole Emmanuelpubblicava il video che ritraeva i due presidenti, sotto gli occhi di Melania e Brigitte, piantare l’nel pratoa Casa Bianca. 100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonald) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN— Emmanuel(@Emmanuel) April 24,La quercia, proveniente dalle foreste ...

