La capacità della batteria dei Samsung Galaxy Note 10 è ancora poco chiara | a differenza

Maestro Ezio Bosso - una forza della natura e una grande sensibilità e capacità riconosciuta in tutto il Mondo : Quando senti parlare Ezio Bosso, capisci come la musica sia la sua stessa essenza. Lui vive trasportato dalle sue scale, come da onde, un’interpretazione costante che lo sospinge e gli dona continua forza. Una volta, l’ho sentito dire che la musica è la, c’è sempre stata, va solo interpretata. Non ho le capacità per dare un appellativo ad Ezio Bosso, se non quello di Maestro. E’ un compositore, direttore ...