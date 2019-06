Huawei Nova 5i certificato in Cina e Huawei Nova 5 preannunciato da un video

Huawei annuncia Maimang 8 - ossia P Smart+ 2019 - e prepara Nova 5 e 5 Pro : Huawei Maimang 8 è ufficiale in Cina, mentre emergono in rete nuovi leak su Nova 5 e Nova 5 Pro. L'articolo Huawei annuncia Maimang 8, ossia P Smart+ 2019, e prepara Nova 5 e 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Nova 5i grazia a AnTuTu : Huawei Nova 5i, che forse sarà conosciuto come Huawei P20 Lite (2019), è comparso su AnTuTu con SoC Kirin 710, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna; grazie al design al passo coi tempi ed al possibile prezzo di 280 euro potrebbe risultare un interessante medio gamma.

Huawei Nova 5i passa su Geekbench con 4 GB di RAM e - udite udite - Android 9 Pie : Huawei Nova 5i comincia a farsi notare su Geekbench dove viene registrato con 4 GB di RAM e Android 9 Pie a bordo, al posto del presunto quanto embrionale sistema operativo di Huawei. Si tratterebbe di un mediogamma interessante, ma dal futuro assai incerto.

Mentre Huawei soffre - Samsung rinnova la licenza Android con Google : Mentre Huawei è in grosse difficoltà per il ban USA, Samsung ne approfitta per rinnovare il contratto per la licenza Android con Google.

Nel database dell'FCC compaiono Huawei Nova 5i e la nuova Nest Cam Indoor : Dal database dell'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) arrivano nuove informazioni su Huawei Nova 5i e Nest Cam Indoor

Ancora 90 giorni di aggiornamenti Huawei e Honor senza alcun blocco - la proroga USA rinnovabile? : Un gran polverone è stato sollevato ieri sugli aggiornamenti Huawei e Honor dopo la notizia dell'inclusione del produttore dei device dei due brand in una lista nera di società che non potranno ottenere supporto hardware e softwre da realtà americane. Come conseguenza Google non fornirà più direttamente i propri aggiornamenti (se non i servizi di sicurezza) al brand cinese per il quale non resterebbe altro da fare se non accedere alla versione ...

Nuove indiscrezioni sui presunti Huawei Nova 5 - Nova 5i e MediaPad M6 : Si avvicina a grandi passi il momento della presentazione degli smartphone Huawei Nova 5 e Nova 5i e l'ennesima conferma arriva dalla Russia

Redmi Note 7S sarà svelato il 20 maggio - Huawei Nova 5 e 5i seguiranno a distanza : Xiaomi presenterà il nuovo Redmi Note 7S lunedì prossimo, 20 maggio 2019, in India, mentre Huawei Nova 5 e Nova 5i passano dalle certificazioni e potrebbero essere svelati a breve.

Huawei Nova 5 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore e un ampio display con notch : Sono state pubblicate su Weibo le immagini di alcuni presunte custodie di Huawei Nova 5. Guardiamole insieme e analizziamole

Da maggio sui Huawei P30 un’altra innovazione : la modalità Dual Video : Un altro aggiornamento è stato da poco avviato in Cina per i Huawei P30 e P30 Pro, che introduce una delle funzionalità per la fotocamera di cui si era a lungo discusso in sede di presentazione lo scorso 26 marzo. Si tratta della modalità 'Dual Video' per il comparto posteriore, che permette al sensore principale ed al teleobiettivo di registrare filmati in contemporanea, prestando visione in presa diretta di quello che viene elaborato dai due ...

Huawei : Guidare innovazione per mondo sempre più connesso : Roma, 16 apr., askanews, - Huawei ospita in questi giorni il suo sedicesimo Global Analyst Summit a Shenzhen. Il tema del summit di quest'anno è 'Costruire un mondo intelligente completamente connesso'...