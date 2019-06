Germania | la proposta dei Verdi | vietare ai siti e-commerce di buttare via i resi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Invoglionoalle aziende di e-, Amazon in testa, di gettare nell’immondizia i, ovvero i prodotti che vengono restituiti dai clienti, per esempio perché danneggiati. Laè stata lanciata dalla leader del partito, Katrin Goering-Eckardt, secondo cui “stiamo vivendo una perversione della società usa e getta“. In Francia a breve dovrebbe entrare in vigore una legge simile, dopo che il governo parigino ha reso noto come vengano demoliti nuovi prodotti per un valore di 600 milioni di euro all’anno. Göring-Eckardt ha presentato un piano in tre punti: “Innanzitutto, il divieto per le aziende del commercio online di distruggere i nuovi prodotti che vengono restituiti”. In secondo luogo, i prodotti restituiti che non possono più essere venduti devono essere ceduti, ad esempio alle organizzazioni benefiche tramite i ...

