Calcio femminile | Milena Bertolini | “Dobbiamo rimanere concentrate ed essere realistiche

(Di lunedì 10 giugno 2019) La Nazionale italiana ha cominciato con una splendida vittoria in rimonta contro l’Australia la propria avventura nei Mondiali femminili 2019 in corso di svolgimento in Francia. L’entusiasmo intorno alle ragazze azzurre è cresciuto sensibilmente e l’attesa per la seconda partita contro la Giamaica, sconfitta all’esordio dal Brasile con un netto 3-0, è già particolarmente elevata. Il tecnicoè intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 predicando calma e concentrazione per non evitare brutte sorprese e proseguire con serenità e fiducia. L’allenatrice italiana ha esposto un’analisi molto lucida della sfida vinta nella giornata di ieri: “E’ stata una partita dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. ...

