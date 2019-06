Blade film stasera in tv 10 giugno | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 10 giugno 2019)è ilin tv lunedì 102019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Stephen Norrington. Ilè composto da Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright, Donal Logue, Arly Jover, Kevin Patrick Walls, Udo Kier, Traci Lords.in tv:Primo capitolo della trilogia vampiresca con protagonista Wesley Snipes. L’attore veste i panni dell’invincibile. Mezzo vampiro e mezzo umano,mette i suoi poteri straordinari al servizio degli uomini, combattendo contro la razza dei non morti…sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. ...

BerserkStarSin : @lightsross Artificial Intelligence, tutti i film di Sergio Leone, La leggenda del pianista sull'Oceano, molti film… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Blade: la serie TV Marvel potrebbe arrivare presto su Hulu [RUMOR] - ManuBP85 : Acquisti bluray di giugno 2019, sì prosegue a recuperare vecchi classici e qualcosa di più recente. #bluray… -