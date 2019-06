Alvino su Fabian | “Anche in nazionale esordio positivo | non male per un cammellone”

forzazzurri

(Di lunedì 10 giugno 2019) Debutto da titolare stasera per Fabiàn Ruiz con la maglia della Spagna. A parlare del centrocampista azzurro, elogiando il traguardo personale raggiunto, ci ha pensato Carloattraverso Twitter: “Debutto da titolare inper Fabiàn Ruiz… nonper un cammellone non adatto al calcio italiano…”. Leggi anche : La sorpresa di ADL: Barcellona-Napoli ad agosto! Doppia amichevole negli USA, già programmata: date e dettagli James Rodriguez-Napoli,svela: “Pronto contratto, ingaggio sostenibile: ha già detto sì da un mese. Cifre e dettagli” Allenatore Primavera – Il Napoli annuncia l’allenatore della prossima stagione. Il tweet GRAFICO – CdS già inserisce James Rodriguez nello schema di Ancelotti: c’è una posizione adatta a lui L'articolosu: “Anche in, nonper un cammellone” proviene ...

cn1926it : #Spagna, debutto di #FabianRuiz. #Alvino ironizza: 'Non male per un cammellone...' - ForNapoliSempre : @tuttonapoli Alvino ci può fare i nomi di chi ha dato del cammellone a fabiàn? Al momento il re delle bufale sei se… - SiamoPartenopei : Alvino su Fabiàn: 'Debutto con la Spagna, non male per un cammellone non adatto al calcio italiano' -