Uno dei più grandi mercati di carne di cane della Corea del Sud sarà convertito in un

L’uomo del giorno - Javier Mascherano : Uno dei più forti mediani degli ultimi 15 anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Javier Mascherano, centrocampista dell’Hebei Fortune. Nato a San Lorenzo l’8 giugno del 1984, compie oggi 35 anni. Inizia con le giovanili del River Plate ed esordisce nel 2003 in prima squadra. Si trasferisce in Brasile al Corinthians e dopo una sola stagione sbarca in Europa con la maglia del West Ham. Gioca ...

Comunicazione dei Commissari del Gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria : Comunicazione dei Commissari del Gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria. Il Tribunale di Bologna ha accolto l’istanza dei Commissari del

L'Italia ospiterà Uno dei supercomputer del futuro - Bussetti : "L'assegnazione è motivo d'orgoglio" : L’Italia è stata selezionata per ospitare uno dei supercomputer europei del futuro, capace di uno straordinario numero di operazioni al secondo. Bologna, rende noto il ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, è stata individuata come sede dal Comitato europeo sul calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC).“L’assegnazione è motivo di orgoglio per il nostro Paese”, rileva il ...

Assalto alla tabaccheria : il titolare spara 7 colpi e uccide Uno dei ladri : Ha sentito dei rumori nella sua tabaccheria, che si trova esattamente sotto all’appartamento in cui abita. E’ uscito con una pistola e quando ha visto tre ladri che provano ad assaltare il negozio armati di un piede di porco, ha sparato sette colpi, uccidendo uno dei malviventi. È successo nella notte a Pavone Canavese, alle porte di San Bernardo di Ivrea. Parrebbe questa la ricostruzione di una notte molto movimentata nel quartiere, ma il ...

Valtteri Bottas F1 - GP Canada 2019 : “Non ho paura di nessUno. Mi aspetto una lotta sul filo dei millesimi” : Da domani si comincerà a girare sul tracciato di Montreal (Canada), sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Dopo il weekend di Montecarlo, è il momento di quello nordamericano, su di una pista dalle caratteristiche completamente diverse: grandi accelerazioni e frenate, dove la potenza del motore conta molto. Ai nastri di partenza del fine settimana canadese, Lewis Hamilton si presenta da leader con 17 lunghezze vantaggio sul compagno di ...

Sulle cene con Palamara Zingaretti si accontenta del "così fan tutti" di Lotti : "Ma nessUno dei miei lo avrebbe fatto" : Su una cosa, almeno, Nicola Zingaretti e Luca Lotti sono d’accordo: le cronache dei giornali di questi giorni nascondono una grande ipocrisia. Ossia, il fatto che gli incontri tra politici e magistrati ci siano sempre stati e sempre continueranno ad esserci, qualsiasi sia il partito o l’area di provenienza di entrambi. Da questo punto di vista, gli attacchi degli avversari politici, Cinquestelle in testa, appaiono del tutto ...

Se la Juve “appiattisce” Cristiano Ronaldo : fenomeno al Real e in Nazionale - “Uno dei tanti” in bianconero : Nella serata di scena si è giocata la prima semifinale di Nations League, sono scese in campo Portogallo e Svizzera, l’uomo del match è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus è stato protagonista di una prestazione ancora da incorniciare, prima la rete del vantaggio su punizione, poi il pareggio di Ricardo Rodriguez su calcio di rigore e quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi ...

Su Scienze la città dei sensori. "Attenti - lassù qualcUno ci guarda" : Domani, giovedì 6 giugno, in edicola con Repubblica il supplemento Scienze. Il servizio di copertina è sui dispositivi che stanno invadendo le città (anche italiane) per monitorare i comportamenti delle persone. Tra gli altri servizi: una guida agli orti botanici d'Italia

Svelato Uno dei meccanismi di resistenza agli antibiotici del batterio “Pseudomonas aeruginosa” : L’infezione da Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) è una tipica patologia che si contrae in ospedale: colpisce in particolare le persone, ricoverate da più di una settimana, con difese immunitarie o barriere fisiche (pelle o mucose) compromesse. Il batterio è fortemente resistente agli antibiotici (multi drug resistance), pertanto difficile da debellare. Una ricerca condotta da un team di ricercatori dell’Istituto di cristallografia del ...

Salvini : "Non faccio liste di proscrizione dei giudici - ma qualcUno fa politica per favorire l'immigrazione" : "Prendo atto del fatto che, su migliaia di giudici chefanno onestamente il loro lavoro, qualcuno invece fa politica,scrive libri va a convegni a favore delle porte aperte perl'immigrazione", così il ministro del'Interno a Mattino 5

Finals NBA – Rissa a bordo campo - Lowry spintonato da Uno spettatore : la reazione del giocatore dei Raptors è focosa [VIDEO] : reazione focosa di Lowry contro uno spettatore in Gara-3 di Finals NBA: il fan lo spintona ed il giocatore dei Raptors non apprezza E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di NBA Finals: i Raptors hanno trionfato contro i Golden State Warriors, e all’Oracle Arena di Oakland non è mancato lo spettacolo. Giocate da urlo ma anche qualche… Rissa, ieri sul parquet di Oakland: nello specifico è stato Kyle Lowry il ...

il lago d’ Aral - era Uno dei più grandi del mondo - ora c’è un vasto deserto : il lago d’ Aral, uno dei più grandi del mondo, ora c’è un vasto deserto Provate a cercare su un planisfero – o per i più nostalgici, su un mappamondo… L'articolo il lago d’ Aral, era uno dei più grandi del mondo, ora c’è un vasto deserto proviene da Essere-Informati.it.

Nuoto : James Magnussen annuncia il suo ritiro dall’attività agonistica. Smette Uno degli interpreti migliori dei 100 sl : L’ufficialità è arrivata. L’australiano James Magnussen, grande interprete dei 100 stile libero e della velocità in piscina, ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il campione del mondo dei 100 stile libero a Shanghai nel 2011 (oro e argento nella 4×100 stile libero e nella 4×100 mista nella stessa sede), nonché argento olimpico nella gara regina e sconfitto per un solo centesimo ...

Su Scienze la città dei sensori. "Attenti - lassù qualcUno ci guarda" : Domani, giovedì 6 giugno, in edicola con Repubblica il supplemento Scienze. Il servizio di copertina è sui dispositivi che stanno invadendo le città (anche italiane) per monitorare i comportamenti delle persone. Tra gli altri servizi: una guida agli orti botanici d'Italia