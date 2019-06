Prepararsi all' impatto

Esame di terza media - come Prepararsi alla prova scritta di italiano : Se per la maggior parte degli studenti l’inizio di giugno coincide con la fine delle scuole, e dunque con la più grande delle felicità, per una buona fetta d’alunni è invece periodo d’ansia e agitazione. Il motivo? I tanto temuti esami, siano questi gli esami di terza media o la maturità. In particolare, gli esami di terza media – che in tutti gli istituti si svolgeranno tra le fine delle lezioni e il 30 giugno – ...

Maturità 2019 - come Prepararsi all’esame di Stato : “Non servono trucchi ma i giusti strumenti” : come preparsi all'esame di Maturità 2019? Fanpage.it lo ha chiesto a Christian Raimo, scrittore, insegnante di filosofia e storia al liceo e assessore alla Cultura del III Municipio a Roma: "L'esame di Stato è un rito collettivo e un momento importante di crescita. Un consiglio pratico? Avere un buon vocabolario e trovare momenti di concentrazione. Il tototema è un gioco che lascia il tempo che trova".Continua a leggere

Concorso Straordinario Infanzia e Primaria : come Prepararsi alla prova orale : La procedura selettiva del Concorso Straordinario Infanzia e Primaria è in pieno svolgimento: gli Uffici Scolastici Regionali hanno comunicato le date delle prove orali e, fino a luglio, si terranno i colloqui. Ogni Commissione di Valutazione è composta da due docenti e presieduta da un Professore universitario, da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico. In questo articolo forniremo informazioni e pratici consigli per prepararsi in ...

Concorso 258 Infermieri Roma - come Prepararsi alla prova scritta : Pubblicato il diario delle prove del Concorso 258 Infermieri Roma: la prova scritta è fissata al 3, 4, 5 giugno 2019 mentre la prova pratica il 18 luglio 2019. In questo articolo intendiamo fornire dettagli sulle prove da affrontare e una simulazione dei quiz per iniziare ad esercitarsi in vista delle date. Tutto sul Concorso 258 Infermieri Roma Concorso 258 Infermieri Roma: prove di selezione Il Concorso per la selezione di 258 Infermieri Roma ...

Concorso Regione Campania - come Prepararsi alla prova preselettiva : Sempre più vicina la pubblicazione del bando di Concorso Regione Campania in Gazzetta Ufficiale: il Governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che sarà a inizio maggio. Secondo le tempistiche concordate, la prova preliminare dovrebbe essere effettuata tra agosto e ottobre, mentre le prove scritte tra novembre e dicembre. In questo articolo tratteremo in modo approfondito la procedura preselettiva con consigli sulla soluzione dei quiz di ...

5 fumetti fantasy per Prepararsi alla fine di Game of Thrones : La rete non parla d’altro. Gli spoiler tormentano il sonno dei poveri fan. Draghi e non-morti sono sulla bocca di tutti. L’avventura di Game of Thrones sta per concludersi: dopo 8 stagioni e 69 episodi (alcuni dei quali lunghi quasi come film), mancano meno di 10 giorni a che venga messa in onda la puntata finale. E poi? Non ci resterà che piangere, per il destino dei tanti protagonisti e personaggi secondari che ci siamo lasciati ...

Concorso 3700 allievi Carabinieri - bando in scadenza : come Prepararsi : Il prossimo martedì 23 Aprile 2019 scadranno i termini per l’invio delle domande di partecipazione al Concorso 3700 allievi Carabinieri. Ricordiamo che il Concorso è aperto a tutti, infatti anche i civili possono essere ammessi alla selezione. In questo articolo vediamo le modalità di invio della domanda, le prove di selezione e gli strumenti per una preparazione adeguata. Tutte le informazioni sul Concorso 3700 allievi ...