Philip morris sponsor e relatore ai congressi di medicina Società scientifiche

Philip morris : “‘La Giornata senza tabacco’ diventi ‘senza fumo'” : La Giornata Mondiale senza Tabacco, che l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) celebra il 31 maggio, dovrebbe essere chiamata “senza Fumo”, per far sapere ai fumatori che esistono alternative con un rischio ridotto rispetto alla sigaretta ‘tradizionale’. Lo ha affermato Philip Morris International, lanciando a Neuchatel l’iniziativa ‘It’s time to unsmoke’. “Alla fine degli ...

Philip morris - Iqos potrà essere venduto anche negli Stati Uniti : Le autorità Usa hanno giudicato il dispositivo che scalda il tabacco un'alternativa meno nociva rispetto alla sigaretta tradizionale

Philip morris - gli Stati Uniti venderanno le sigarette Iqos : Una prospettiva di crescita per Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, se si considera che il mercato americano rappresenta il più grande mercato al mondo dopo la Cina". Per quanto ...

Philip morris : autorità Usa approvano la vendita di Iqos : In soli due anni, 7.3 milioni di persone nel mondo hanno abbandonato le sigarette e sono passati completamente ad Iqos'. I prodotti a tabacco riscaldato autorizzati saranno inizialmente prodotti da ...

Philip morris International - ok da Fda a vendita sistema Iqos in Usa : La statunitense Food and Drug Administration, Fda, ha confermato lo scorso 30 aprile che Iqos , il sistema di riscaldamento elettronico di Philip Morris International, è uno strumento adeguato ai fini ...

Philip morris - via libera Fda a vendita sistema Iqos negli Usa : Roma, 2 mag., askanews, - Via libera dalla autorità Usa alla commercializzazione negli Stati Uniti del "sistema di riscaldamento del tabacco" Iqos prodotto dalla Philip Morris International. Quest'...