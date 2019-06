Mar Jonio | intercettato veliero con 53 migranti salpato dalla Turchia

Don Ciotti sulla Mare Jonio : Lampedusa, 17 mag. (AdnKronos) - "Il male ha tre grandi complici: il silenzio, l’indifferenza e l’inerzia. Bisogna aggiungere anche la viltà e la mancanza di coraggio. L’equipaggio della Mare Jonio ha il merito di opporsi a questo male, a questa perdita di umanità e di civiltà". Così don Luigi Ciott

Migranti : Lampedusa - in corso interrogatorio comandante Mare Jonio : Lampedusa, 17 mag. (AdnKronos) - E' in corso a Lampedusa l'interrogatorio del comandante della nave "Mare Jonio" della Ong Mediterranea sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. L'interrogatorio è condotto dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella che coordina l'inchiesta per favoreggia

Migranti : Mediterranea - domani interrogatori Nave Mare Jonio : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "domani mattina il comandante della Nave Mare Jonio e il coordinatore di missione Beppe Caccia saranno interrogati a Lampedusa dai pm della procura di Agrigento. Siamo tutte e tutti con loro, sicuri che le nostre ragioni, quelle del diritto e dei diritti, saranno alla

Migranti - pm non convalida sequestro nave Mare Jonio : La procura di Agrigento non ha convalidato il sequestro preventivo della nave Mar Ionio, eseguito venerdi' scorso d'iniziativa dalla Guardia di Finanza. L'imbarcazione aveva soccorso, in acque internazionali, un gruppo di Migranti che viaggiavano su un gommone in avaria. I pm, pero', hanno disposto il sequestro probatorio della nave: decisione finalizzata ad effettuare altri accertamenti. La notizia e' confermata dal legale della Ong ...

La procura di Agrigento convalida il sequestro probatorio della Mare Jonio : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo hanno convalidato il sequestro probatorio della nave Mare Jonio, della Ong Mediterranea, sbarcata venerdì a Lampedusa dopo avere salvato 30 migranti in acque libiche. L'ufficio diretto da Luigi Patronaggio ha ratificato il provvedimento adottato su iniziativa della Guardia di finanza, ritenendolo necessario - sottolineano fonti della procura - ...

Mare Jonio - don Mattia Ferrari : “Siamo sereni - abbiamo visto negli occhi dei migranti la paura” : Don Mattia Ferrari, il parroco imbarcato sulla nave umanitaria 'Mare Jonio': "Siamo in attesa della decisione della procura, abbiamo la serenità di aver agito nelle regole internazionali e nell'umanità". Matteo Salvini: "Se fosse in vigore il decreto sicurezza bis la Mare Jonio sarebbe stata multata e sequestrata".Continua a leggere