“Lo so che ti piace” Barbara D’Urso | stavolta | resta senza parole | che figura

Natalia Ponce De León - la colombiana aggredita con l’acido che cambiò la legge : “Lotto per vittime rifiutate da famiglie” : Sono passati esattamente cinque anni dal giorno che ha cambiato la vita di Natalia Ponce De León. Era andata a trovare sua madre, nella periferia della capitale della Colombia, Bogotà, quando un uomo ha bussato alla porta di casa dicendo di essere Bernardo, il suo ex-fidanzato. In realtà si trattava di Jonathan Vega, uno sconosciuto con un passato segnato dalla violenza familiare e dall’abuso di droga fin dall’adolescenza, che dopo ...

Repubblica : “Lotito - il giudice suo amico e la sentenza Palermo che salvò la Salernitana” : Sergio Santoro Nell’inchiesta di Perugia su Luca Palamara e gli incontri con i magistrati del Csm e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri spunta anche il nome di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è legato a Palamara e ai deputati Pd da una frequentazione antica. Lotito coltiva una vera e propria passione per i giudici, scrive il quotidiano. E’ legato a Sergio Santoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ...

Landini a Salvini : “Lo sa o no che pezzi interi del Paese sono in mano alla mafia? E vuole sospendere codice appalti” : “Quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla chiusura dei lavori dell’assemblea ‘Lavoro, democrazia, antifascismo’ organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova – è la dimostrazione plastica della privatizzazione della democrazia”. Il riferimento è alla conferenza stampa indetta ieri dal presidente del Consiglio: “Ma vi pare sensato – ...

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...

Dl Sicurezza bis - Di Maio : “Lo facciamo perché qualcuno si è dimenticato qualcosa nel primo provvedimento” : “Sul decreto Sicurezza bis è in corso una interlocuzione tra il governo e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno risolti questi dubbi è inutile parlarne in Consiglio dei ministri”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della Fase 2 del governo del cambiamento, che frena davanti ai desideri di Matteo Salvini di voler approvare ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Gomez a Paragone : “Lo sa che il continuo battibecco tra Di Maio e Salvini ha rotto gli zebedei agli elettori?” : Scambio di battute tra il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il senatore M5S Gianluigi Paragone nello studio di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove (ultime puntate mercoledì 22 maggio alle 21.25 e venerdì 24 alle 22.45). “Gomez, lei ha a tiro il senatore Paragone, lanci una freccia”, scherza Sommi. “Senatore Paragone, ma non si rende conto che ...

HYPE si ricarica anche in contanti al supermercato con “Lo sportello di deposito diffuso” : HYPE ha annunciato l'alleanza con viacash, dalla quale nasce il servizio di ricarica del conto in contanti denominato "Lo sportello di deposito diffuso". L'articolo HYPE si ricarica anche in contanti al supermercato con “Lo sportello di deposito diffuso” proviene da TuttoAndroid.

Gazzetta : “Lorenzo sarà il giocatore intorno al quale Ancelotti modellerà il Napoli che verrà” : La Gazzetta, dopo il chiarimento avuto tra Lorenzo Insigne e la società, azzarda di un ruolo centrale che il calciatore avrebbe nel nuovo Napoli. Lorenzo sarà il giocatore rappresentativo, intorno al quale l’allenatore modellerà il Napoli che verrà Niente più discussioni o ripicche dunque, ma impegno e costanza da parte del capitano che domenica è tornato a segnare contro il Cagliari. Un gol che gli ha restituito il sorriso e la serenità persi ...

Pil - Crozza-Forchielli : “Lo 0 - 2% di crescita? Ah son qui che godo. Ho venduto una cassa di albicocche in più…” : Maurizio Crozza nei panni dell’esperto economista Alberto Forchielli nel corso di Fratelli di Crozza sul Nove: “Lo 0,2% di crescita del pil è un dato positivo? Siamo in calo da 25 anni. Attualmente cresce più di noi pure la tribù dei Bo delle Isole Andamane e calcoli che sono estinti dal 2010…” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Pil, Crozza-Forchielli: “Lo 0,2% di crescita? Ah son qui che godo. Ho venduto ...

Mara Venier sul futuro di Domenica In : “Lo dico oggi perchè poi…” : Domenica In, Mara Venier fa già i ringraziamenti di fine stagione: “Meglio oggi, perchè più avanti…” E’ entrata anche oggi, 28 aprile 2019, con l’allegria di sempre nello studio 3 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Mara Venier all’inizio della puntata di Domenica In conclusiva di questo mese: la n° 33, per l’esattezza, come da lei stesso svelato. E dopo l’ormai popolarissima sigla ...